ЗАМАНА - «Почта России» начала рассылать электронные извещения о поступлении заказных почтовых отправлений

«Почта России» начала рассылать электронные извещения о поступлении заказных почтовых отправлений

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24 апреля, 2020. Пятница 18:52
«Почта России» начала рассылать электронные извещения о поступлении заказных почтовых отправлений

Пользователи, оформившие на почте простую электронную подпись, могут отказаться от получения бумажных уведомлений о поступлении регистрируемых почтовых отправлений, им будут приходить электронные извещения, сообщает «Почта России».

«Почта России» начала рассылать электронные извещения о поступлении заказных почтовых отправлений
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Раньше почтальон опускал извещение в почтовый ящик на следующий рабочий день после обработки отправления в отделении почтовой связи. Теперь после обработки отправления в почтовом отделении электронное извещение автоматически приходит клиенту на электронную почту или в виде SMS на телефонный номер, который он указал при регистрации простой электронной подписи. Пользователям мобильного приложения «Почты России» также поступит push-уведомление. После этого можно сразу идти за отправлением на почту или оформить доставку на дом на сайте или в приложении. Подключиться к услуге можно в мобильном приложении «Почты России» в разделе «Мой профиль», в Личном кабинете на сайте pochta.ru или в любом почтовом отделении. Для этого необходимо иметь простую электронную подпись, которую можно оформить на сайте «Почты России» через подтвержденный профиль на портале госуслуг или в любом почтовом отделении. По данным «Почты», уже почти 77% почтовых отправлений её клиенты получают с помощью простой электронной подписи.

 

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