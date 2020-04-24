Жители республики, столкнувшиеся в период пандемии со сложностями при оплате своих кредитов и займов, могут получить отсрочку в платежах сроком на полгода. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения – Национального банка по Республике Дагестан.

Такие послабления даются благодаря закону о кредитных каникулах, который вступил в силу в начале апреля этого года. Согласно этому закону, заемщик может получить отсрочку по погашению суммы долга и процентов по кредитам на срок не более шести месяцев. Обратиться за временной приостановкой платежейможно до 30 сентября 2020 года.

Каникулы даются всего один раз в рамках одного кредитного договора или договора займа. Если кредитов или займов несколько, то отсрочку можно получить по каждому из них.Право на каникулы имеют заёмщики, доход которых упал не менее чем на 30%. При этом важно, чтобы размер кредита не превышал лимит, установленный правительством. Для кредитных карт он составляет 100 тыс. рублей, для потребкредитов– 250 тыс. для физлиц и 300 тыс. для ИП, для автокредитов – 600 тыс., для ипотеки – 2 млн рублей.

«Граждане, у которых возникли сложности при оплате кредитов или займов из-за сокращения доходов, прежде всего должны сообщить об этом своим кредиторам и запросить вариант реструктуризации задолженности. В сложившейся ситуации банки сами достаточно активно идут навстречу населению, реструктурируя кредиты по их заявлениям. Для того чтобы поддержать своего клиента, они используют всевозможные меры, помогающие заемщику пережить сложные времена», – напомнил управляющий Отделением – Национальным банком по РД Владимир Черний.

В Отделении также предупредили, что в случае несоответствия заемщика установленным критериям отсрочки она будет отменена, а гражданину придется покрыть пропущенные платежи и выплатить неустойку (штрафы, пени). Более того, информация о просрочке будет направлена в бюро кредитных историй, что скажется на дальнейшей кредитной репутации заемщика.