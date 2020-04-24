Об утверждении Временных правил представления работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий "Работа в России"

В целях обеспечения гарантии государства по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту от безработицы Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Временные правила представления работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в информационно ­аналитическую систему Общероссийская база вакансий "Работа в России".

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации в 10-дневный срок утвердить перечень информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости.

3. Федеральной службе по труду и занятости в 10-дневный срок утвердить форматы данных информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости, размещаемой в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2020 г.

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА

представления работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий "Работа в России"

Настоящие Временные правила устанавливают порядок представления работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости (далее - информация о высвобождении) в информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий "Работа в России" (далее - система).