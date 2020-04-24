Постановление Правительства РФ об утверждении Временных правил представления работодателями информации о ликвидации организации
- Автор Габи
- 24 апреля, 2020. Пятница 14:41
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Временных правил представления работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий "Работа в России"
В целях обеспечения гарантии государства по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту от безработицы Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Временные правила представления работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в информационно аналитическую систему Общероссийская база вакансий "Работа в России".
2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации в 10-дневный срок утвердить перечень информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости.
3. Федеральной службе по труду и занятости в 10-дневный срок утвердить форматы данных информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости, размещаемой в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2020 г.
ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА
представления работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий "Работа в России"
Настоящие Временные правила устанавливают порядок представления работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости (далее - информация о высвобождении) в информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий "Работа в России" (далее - система).
- Работодатели в целях получения доступа к системе проходят процедуру регистрации.
- Информация о высвобождении размещается работодателями в подсистеме "Личный кабинет работодателя" системы в соответствии с перечнем информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости, утверждаемым Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
- Информация о высвобождении размещается работодателями в подсистеме "Личный кабинет работодателя" системы безвозмездно в соответствии с устанавливаемыми Федеральной службой по труду и занятости форматами данных информации о высвобождении.
- Информация о высвобождении размещается работодателями в подсистеме "Личный кабинет работодателя" системы не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, включенных в такую информацию.
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