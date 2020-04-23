В Левашинском районе под руководством главы МР Шамиля Дабишева состоялось очередное заседание оперативного штаба

23 апреля в здании Администрации Левашинского района под руководством главы МР Шамиля Дабишева состоялось очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в ходе которого были обсуждены вопросы исполнения Указа Главы РД «О введении режима повышенной готовности». Участники заседания выступили с докладами о предпринимаемых мерах по противодействию распространения коронавируса на территории Левашинского района.



Главврач ЦРБ Левашинского района Патимат Абдурашидова отметила, что в районе увеличилось количество граждан, больных вирусной пневмонией, ежедневно поступают больные пневмонией в Левашинскую ЦРБ, кроме того, в ЦРБ поступили 3 больных с подтверждёнными анализами коронавируса с из Акушинского района. Ситуация осложняется тем, что имеется достаточно большое количество больных как вирусной пневмонией, так и ОРВИ.

И.о начальника ОМВД России по Левашинскому району Тагир Ахадов отметил, что въезды и выезды из района взяты под наблюдение и контроль сотрудников правоохранительных органами на предмет выявления вновь прибывших из других регионов и из-за границы граждан. Также проверяются учреждения, которые должны быть закрыты на время изоляции.

По своим курируемым направлениям выступили и другие члены оперативного штаба.

По итогам заседания были приняты решения: совместно с участковыми уполномоченными полиции усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан, постоянно вести разъяснительную работу среди населения. Ежедневно в селах проводить 1-2 раза рейды (обходы) в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции граждан, чтобы люди не собирались на улицах, прекратили хождения без особой необходимости. Не выдавать пропуска на выезды граждан за пределы без согласования с участковым уполномоченным полиции. Регулярно проводить санитарную обработку дезинфицирующим раствором общественных мест.

Поручить всем главам сельских поселений сельских поселений совместно с имамами мечетей запретить на период карантина приход граждан в мечети и проведение массовых мероприятий.