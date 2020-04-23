ЗАМАНА - В селе Сурхачи Кайтагского района провели полную дезинфекцию

В селе Сурхачи Кайтагского района провели полную дезинфекцию

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23 апреля, 2020. Четверг 15:00
В селе Сурхачи Кайтагского района провели полную дезинфекцию В селе Сурхачи Кайтагского района провели полную дезинфекцию В селе Сурхачи Кайтагского района провели полную дезинфекцию В селе Сурхачи Кайтагского района провели полную дезинфекцию В селе Сурхачи Кайтагского района провели полную дезинфекцию В селе Сурхачи Кайтагского района провели полную дезинфекцию

В связи с выявлением 2 случаев заражения коронавирусной инфекцией в селении Сурхачи Кайтагского района, 22 апреля, по указу оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса проведена полная дезинфекция всех общественных пространств данного поселения: улиц, организаций и учреждений, а также поверхностей  жилых домов, общественного и частного автотранспорта. 

В селе Сурхачи Кайтагского района провели полную дезинфекцию
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С раннего утра ответственные работники аппарата районной администрации, главы сельских поселений района и привлеченные специалисты, сплоченной командой, обработали все поверхности вышеупомянутых территорий. Вся работа проводилась  с применением специальных зарегистрированных хлорактивных химических препаратов, обладающих обеззараживающими средствами, рекомендованных Роспотребнадзором. 

 

Глава района Алим Темирбулатов отметил, что инфекция может осаждаться на любых поверхностях, поэтому процедура дезинфекции необходима.

 

«Печально признавать, но несмотря на все соблюдаемые меры безопасности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, жители нашего села Сурхачи все же столкнулись с этой болезнью. Со вчерашнего дня все село находится на строгой самоизоляции. Вся территория поселения полностью продезинфицирована. Как известно, коронавирус гибнет при применении хлорсодержащих дезинфекторов, поэтому эффект от обработки будет однозначно положительный», - подчеркнул Алим Темирбулатов. 

 

В рамках данного мероприятия, заместитель главы администрации Асадулла Миграбов передал жителям села нужные медикаменты, маски и перчатки, купленные на средства уроженца села Магомедрасула Юсупова, выделенные им в помощь односельчанам. 

 

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