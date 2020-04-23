ЗАМАНА - Около 280 млн рублей направят на строительство водопровода "Кизилюрт - Бабаюрт"

Около 280 млн рублей направят на строительство водопровода "Кизилюрт - Бабаюрт"

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23 апреля, 2020. Четверг 11:46

Власти Дагестана планируют направить порядка 280 млн рублей на строительство водопровода "Кизилюрт - Бабаюрт", который улучшит качество водоснабжения жителей трех районов республики, следует из материалов портала госзакупки.

Около 280 млн рублей направят на строительство водопровода "Кизилюрт - Бабаюрт"
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"Заказчиком аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Водопровод Кизилюрт - Бабаюрт" выступает государственное казенное учреждение Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика". Начальная цена контракта - 279,6 млн рублей. Источник финансирования - бюджет республики", - говорится в аукционной документации.

Заявки на участие в тендере принимаются до 27 апреля, аукцион состоится в этот же день. Победитель обязан завершить все работы в течение 150 календарных дней с момента заключения контракта.

Согласно документации, общая протяженность объекта более 23 километров, он будет проходить через Кизилюртовский, Хасавюртовский и Бабаюртовский районы республики и позволит улучшить хозяйственно-питьевое водоснабжение жителей этих районов.

 

В Дагестане с 2019 года реализуется республиканский проект "Мой Дагестан - моя вода", направленный на улучшение водоснабжения населенных пунктов республики. Из республиканского бюджета на эти цели в прошлом году было выделено более 1,7 млрд рублей. Они были направлены на строительство и модернизацию 30 объектов водоснабжения.

В текущем году на строительство 108 новых объектов водоснабжения в Дагестане планируют направить 4,1 млрд рублей. Ожидается, что до конца года в эксплуатацию будут введены 43 объекта водоснабжения и водоотведения. Новые объекты позволят обеспечить водоснабжением 65 населенных пунктов с общим количеством населения более 400 тыс. человек.

 

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