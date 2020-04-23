Мэр Дербента провел встречу с главврачом ЦГБ

«Сегодня встретился с главным врачом Дербентской ЦГБ, чтобы обсудить видео, которое появилось в социальных сетях: в подсобке на приспособленных койках лежат заболевшие медсестры, которым их коллега ставит капельницу. Одна из показанных на видео женщин, со вчерашнего дня со мной на связи. По моей просьбе на место выехал главный врач Центральной городской больницы Дербента Абдулкафар Шихмагомедов. Дальше рассказываю с его слов.

В инфекционном отделении ЦГБ сейчас функционирует 2 изолированных друг от друга части. В первой — провизорное отделение, в нем содержатся пациенты с признаками простуды и других инфекционных заболеваний, у них взяли мазки на определение COVID-19, коронавируса у них нет. Во второй части инфекционки содержатся пациенты с подтверждённым диагнозом на коронавирус. Ситуация на видео произошла в провизорной части. Здесь работали инфекционист, терапевт, кардиолог, реаниматолог, в чистой зоне также находился заведующий инфекционным отделением. Часть младшего медицинского персонала почувствовала себя плохо, для них организовали импровизированнную палату в помещении для хранения постельного белья, и они, по-факту, самостоятельно проводили себе лечение. По итогам проверки заведующую инфекционным отделением отстранили от работы, выговоры получили инфекционист и заместитель главного врача по лечебной работе.

Теперь о том, что с самими женщинами, которые показаны на видео. На каждую из них завели историю болезни, их перевели в хорошие палаты в здании старого роддома на ул.Шеболдаева. Проводится лечение, сейчас жалоб на условия содержания у пациентов нет. Здание старого роддома — стоит отдельно от остальных, в нем уже организовано провизорное отделение, помещения для проживания медицинского персонала, отдельные отделения для больных с подтверждённым коронавирусом, отдельное — для детей, отдельное для беременных. Здесь есть все необходимое — лекарства, расходные материалы. Надеюсь, подобная ситуация в нашем городе больше не повторится. Медицинский персонал сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусом, и они больше всего подвергаются опасности заражения. Мы все благодарны им за их труд и преданность профессии», — написал Хизри Абакаров на своей странице в Инстаграм.