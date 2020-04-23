В инфекционном отделении ЦГБ сейчас функционирует 2 изолированных друг от друга части. В первой — провизорное отделение, в нем содержатся пациенты с признаками простуды и других инфекционных заболеваний, у них взяли мазки на определение COVID-19, коронавируса у них нет. Во второй части инфекционки содержатся пациенты с подтверждённым диагнозом на коронавирус. Ситуация на видео произошла в провизорной части. Здесь работали инфекционист, терапевт, кардиолог, реаниматолог, в чистой зоне также находился заведующий инфекционным отделением. Часть младшего медицинского персонала почувствовала себя плохо, для них организовали импровизированнную палату в помещении для хранения постельного белья, и они, по-факту, самостоятельно проводили себе лечение. По итогам проверки заведующую инфекционным отделением отстранили от работы, выговоры получили инфекционист и заместитель главного врача по лечебной работе.
Теперь о том, что с самими женщинами, которые показаны на видео. На каждую из них завели историю болезни, их перевели в хорошие палаты в здании старого роддома на ул.Шеболдаева. Проводится лечение, сейчас жалоб на условия содержания у пациентов нет. Здание старого роддома — стоит отдельно от остальных, в нем уже организовано провизорное отделение, помещения для проживания медицинского персонала, отдельные отделения для больных с подтверждённым коронавирусом, отдельное — для детей, отдельное для беременных. Здесь есть все необходимое — лекарства, расходные материалы. Надеюсь, подобная ситуация в нашем городе больше не повторится. Медицинский персонал сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусом, и они больше всего подвергаются опасности заражения. Мы все благодарны им за их труд и преданность профессии», — написал Хизри Абакаров на своей странице в Инстаграм.