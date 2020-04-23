О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и об особенностях предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг до 1 октября 2020 года

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 420 (далее – Постановление N 420) внесены изменения в правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В соответствии с внесенными изменениями предусматривается организация взаимодействия заявителя и государственных органов власти в рамках предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в электронном виде.

Кроме того, положениями Постановления N 420, устанавливается возможность подачи заявления на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг без необходимости предоставления заявителем ряда документов, установленных пунктом 8.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее – Постановление N 761). Все необходимые сведения, предусмотренные пунктом 8.1 Постановления N 761, должны быть получены органами исполнительной власти, осуществляющими назначение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, посредством межведомственного взаимодействия. Источники данных сведений приведены в приложении N 1. (Предоставление сведений, указанных в пункте 8.1 Постановления N 761, осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную услугу).

При этом, в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.