Александр Иванов: «Поправки в Конституцию – определенная степень защиты суверенитета нашей страны»

Ветеран МВД, житель города Кизляр Александр Иванов прокомментировал поправки в Конституцию: Госдума и Совет Федерации России одобрили в марте законопроект о внесении поправок в Конституцию. На мой взгляд наиболее значимая часть поправок в основополагающий документ касается патриотизма, защиты суверенитета государства и права граждан жить без войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кизляра.

Наша держава в своем базовом документе ставит под запрет любые действия и призывы, направленные на отчуждение территорий. Мы все помним, как в конце 1990-х и начале 2000-х годов силы извне прилагали огромные усилия для распада России путем поддержки сепаратизма на Кавказе. Терроризм унес жизни многих, в том числе и работников правоохранительных органов. Те же санкции тоже направлены на подрыв экономики нашей страны. Таким образом, предпринимаются попытки сдерживать развитие России. Уверен, что поправки в Конституцию позволят защитить свой суверенитет как экономическими, так и политическими средствами. А в военной мощи нашего государства уже никто не сомневается.

В год празднования 75-летия Великой Победы одна из предлагаемых поправок в базовый документ закрепит важность сохранения памяти героев войны. К огромному сожалению, сегодня как никогда предпринимаются усилия по фальсификации нашей истории. Европа пытается выкорчевать память о воинах-освободителях, а палачам ставят памятники, героизируя их. Мы, как страна –победитель, как страна-освободитель, обязаны защитить святую память наших дедов, отцов и всех героев, отдавших жизнь за Родину.

На этом фоне крайне важно, чтобы дети со школьной скамьи знали историю Великой Отечественной войны, героев. Это будет лучшим ответом на фальсификацию нашей истории.