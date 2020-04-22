ЗАМАНА - Видади Зейналов: «Изменения в Конституцию страны подсказаны самой сегодняшней российской реальностью»

Видади Зейналов: «Изменения в Конституцию страны подсказаны самой сегодняшней российской реальностью»

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22 апреля, 2020. Среда 13:15
Видади Зейналов: «Изменения в Конституцию страны подсказаны самой сегодняшней российской реальностью»

Заместитель главы администрации городского округа «город Дербент» Видади Зейналов прокомментировал поправки в Конституцию Российской Федерации.

Видади Зейналов: «Изменения в Конституцию страны подсказаны самой сегодняшней российской реальностью»
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Он считает, что предлагаемые к принятию изменения несут в себе принципиально новые требования к людям, которые занимают руководящие посты в нашей стране, начиная от Главы государства и заканчивая чиновниками из местного самоуправления. В их числе — запрет на двойное гражданство, на наличие счетов и недвижимости другой юрисдикции.

«Я думаю, изменения в Конституцию страны по обозначенным направлениям подсказаны самой сегодняшней российской реальностью», — подчеркнул Видади Зейналов.

Замглавы города отмечает несоблюдение большинством чиновников моральных норм, которые должны быть присущи людям, наделенным властью.

«Мне непонятно, как может чиновник, обязанность которого — служить интересам народа и государства, одновременно иметь гражданство другой страны. Каким образом он будет представлять интересы нашей страны за рубежом при конфликте интересов с тем государством, гражданином которого он одновременно является?», — рассуждает Видади Зейналов.

Он подчеркивает, что высокопоставленные лица, имеющие за рубежом счета, недвижимость, акции, не смогут быть объективны при принятии экономических решений в России. Худшее, что может произойти в такой ситуации, так это то, что на этих чиновников всегда будет оказываться влияние стороны государства, экономическим резидентом которого он является.

Видади Зейналов считает, что поправки, предлагаемые к принятию в основной закон нашего государства, своевременны и обоснованны.

 

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