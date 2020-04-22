О проводимой работе по выдаче специальных разрешений организациям, осуществляющим деятельность в соответствии с распоряжением Главы Дагестана от 8 апреля 2020 г., и результатах их мониторинга говорили сегодня, 21 апреля, в рамках заседания Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Обсуждение прошло в режиме видеоконференцсвязи под руководством премьер-министра Дагестана Артёма Здунова.

По данным руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Николая Павлова, на сегодняшний день поступило 4545 заявлений о проведении инструктажа и оценки деятельности в рамках методических указаний, в том числе и через портал «Мой Дагестан». Здесь же размещена и информация о готовности 1617 учреждений с числом работающих около 19 тысяч человек. При обработке поступающих заявок сотрудники Управления Роспотребнадзора, отметил его руководитель, сталкиваются с рядом трудностей, среди которых в том числе и не внесение предпринимателями необходимой информации о наличии дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.

Со своей стороны Артём Здунов напомнил представителям Ассоциации предпринимателей, объединившей в своих рядах все ведущие бизнес-структуры Махачкалы, о необходимости проведения соответствующей работы: «Надо объяснять бизнесменам, что есть определенные правила, согласованные и принятые коллегиально. Поэтому следует выполнять условия, которые выдвигаются», - заметил премьер-министр.

В рамках совещания Артём Здунов также поручил рассмотреть возможность включения в перечень предприятий, которым разрешено продолжить деятельность в условиях распространения коронавирусной инфекции, и предприятия по сбору и отправке на металлургические комбинаты металлолома. «У нас есть четкий перечень, если есть позиция Торгово-промышленной палаты по этому вопросу, то его нужно сегодня же решить», - поручил Минэкономразвития республики руководитель кабмина.

Помимо этого, обговорили механизм пропускной системы для дежурных бригад предприятий городского хозяйства, таких, например, как «Горводоканал» и другие. По словам замминистра внутренних дел республики- начальника полиции Дмитрия Гутыри, с момента введения ограничительных мер жители республики неоднократно предупреждались о необходимости соблюдения карантинных мер. Однако значительная часть населения не соблюдает условия самоизоляции, в связи с чем в регионе действительно ужесточена система передвижения транспорта. При этом, заверил начальник полиции Дагестана, в отношении экстренных коммунальных служб, служб жизнеобеспечения, транспортных средств, осуществляющих поставку продуктов питания, медикаментов, пассажирских транспортных средств никаких ограничений нет. Отдельные разъяснения были даны предпринимателям: для того, чтобы осуществлять перевозку продуктов питания, достаточно товарно-транспортной накладной. В случае же возникающих противоречий можно обращаться в рабочую группу МВД по РД по номеру: 98-40-03.

«Нужно сформировать четкий механизм перемещения по предприятиям, которые получили разрешение на деятельность, – это касается и строительной отрасли: как проезжать «безболезненно» предпринимателям и тем, кто работает согласно распоряжению Главы? Продумайте все детали. По спецтехнике вообще никаких вопросов быть не должно – она передвигается беспрепятственно», - поручил всем ответственным структурам Здунов.

Далее с докладом выступил министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов. В первую очередь он проинформировал о деятельности организаций: на сегодняшний день в соответствии с распоряжением Главы республики возобновили свою работу порядка 6 тысяч организаций и ИП по 52 направлениям с численностью работников около 27 тысяч человек.

Более детально члены оперштаба рассмотрели мониторинг финансово- экономического состояния системообразующих организаций.

«За прошедшую неделю число работающих увеличилось на 1500 человек. В целом из 35000 работающих в системообразующих организациях сегодня работает 29 800 человек», - уточнил Гаджи Султанов.

Как доложил министр, с 13 апреля начали функционировать все системообразующие организации промышленности, численность занятых на этих предприятиях - 5,6 тыс., возобновили работы - порядка 4 тысяч.

«Из системообразующих у нас работают практически все за исключением предприятий по выпуску винодельческой продукции, которая сейчас работает на отгрузку», - поделился руководитель министерства.

«Все системообразующие предприятия должны работать. Если они не работают, то нужно сохранить коллективы», - подчеркнул Артём Здунов. В связи с этим он напомнил о федеральном механизме по выплате заработной платы, касающемся предприятий, которые наиболее пострадали от распространения вируса.

Глава кабмина поручил министру встретиться с директоратом данных организаций и доложить о количестве занятых и о ситуации в целом в рамках ближайшего заседания Оперативного штаба.

Вместе с тем, обращаясь к министру труда и социального развития РД Изумруд Мугутдиновой, премьер отметил, что нужно помочь не только экономическими методами, но и теми формами поддержки, которые предоставляет федеральный центр.

Председатель Правительства РД сообщил, что сейчас начаты работы с Министерством промышленности и энергетики республики, и конкретно по предприятию «Дагдизель» определен заказ. Премьер подчеркнул также необходимость поддерживать дагестанские предприятия.

Участники заседания коснулись также актуализации перечня системообразующих организаций, которых с учетом решения Оперштаба в перечне 97. Голосованием принято решение дополнить перечень 14 организациями.

Затем о ситуации со строительством объектов на территории региона доложил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД Малик Баглиев. В частности, Артёма Здунова интересовал вопрос экономической активности на стройках, возобновились ли они, какая обстановка по осуществлению мероприятий в рамках нацпроектов.

Что касается экономической активности на стройках, проблем в этой части, как заверил Малик Баглиев, нет.

О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе кредитными организациями (банками), сказал врио Первого заместителя руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Камил Магомедов.

Артём Здунов поручил качественно и оперативно предоставлять информацию обратившимся.