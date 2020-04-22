В РД отслеживают финансово-экономические показатели системообразующих организаций

Руководитель министерства экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов доложил о сформированном Перечне системообразующих предприятий и организаций, оказывающих влияние на социальную стабильность и занятость населения в регионе.

В Перечень входит 48 организаций с числом занятых до 25 тыс. человек с выручкой более 70 млрд. рублей, в т. ч: 20 предприятий обрабатывающей прмышленности,13-АПК,10-ТЭК,3- транспортных предприятия,2- предприятия связи и торговли. Было предложено дополнить перечень объектами туризма и крупными торговыми сетями.

Согласно Правительственному плану мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности , проводится мониторинг основных экономических показателей системообразующих организаций. Артем Здунов поручил сформировать полноценный перечень проектов, для возможности претендовать на федеральные средства на поддержку системообразующих организаций. Члены Оперативного штаба получили указания лично контролировать ситуацию по предприятиям и иметь актуальную информацию их потребностей в части кредитования и лизинга.