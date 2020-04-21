ЗАМАНА - Желание врача: сделать так, чтобы сохранить каждую жизнь

Желание врача: сделать так, чтобы сохранить каждую жизнь

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21 апреля, 2020. Вторник 11:30
Желание врача: сделать так, чтобы сохранить каждую жизнь

Сегодня в рамках проекта #Мывместе сетевое издание "Лезги газет" рассказало о важном человеке — медсестре реанимации Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД Алибековой Эльмире Абдулгамидовне.

Желание врача: сделать так, чтобы сохранить каждую жизнь
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Почти 30 лет она работает реанимационной сестрой. Профессия, которая требует полной самоотдачи, большой ответственности, сострадания и милосердия.

Призвание и мечта, идущая с детства. Она всегда хотела быть полезной и помогать людям дарить самое ценное – здоровье. Сейчас медиками хотят стать уже ее внучки 2 и 4 лет. Эпидемия коронавируса разлучила на время с ними, девочки могут общаться с бабушкой, в круглосуточном режиме работающей в инфекционной больнице, только по телефону.

Вся семья отнеслась с пониманием к тому, что в настоящее время долг медика обязывает быть постоянно рядом с пациентами. Сама Эльмира рассказывает, что с непростой работой помогает справиться дружный коллектив центра, который сплотился перед лицом опасной болезни, как единая семья.

Смены в защитных костюмах проходят на одном дыхании, в заботах о больных — кому назначения, уход, кислород… минуты и часы летят незаметно. Желание только одно — сделать так, чтобы сохранить каждую жизнь.

 

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