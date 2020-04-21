В Сулейман-Стальском районе обсудили новые ограничительные меры

Сегодня, 20 апреля 2020 года, под руководством главы Сулейман-Стальского района Наримана Абдулмуталибова состоялось очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения и профилактики коронавирусной инфекции.

С информацией о ситуации с коронавирусом в районе выступил и.о. главврача Сулейман-Стальской ЦРБ Джафер Курбанисмаилов. По его словам, 18 граждан района прибыли из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран и регионов, а 21 – находятся под наблюдением врачей. В больнице имеется необходимый запас лекарственных средств. С 16 апреля инфекционное отделение ЦРБ работает в режиме самоизоляции. В отделении круглосуточно дежурят 2 бригады врачей.

Об установке на въездах в районы блокпостов проинформировал заместитель главы райадминистрации Абуталиб Фатулаев. Он призвал граждан района сохранить спокойствие и отнестись с пониманием к принимаемым государством ограничительным мерам. Абуталибом Фатулаевым были отмечены и проблемные вопросы с установкой блокпоста на территории района, в частности об оборудовании санузла и создания других условий для сотрудников.

1-й заместитель главы райадминистрации Лацис Оруджев оповестил членов оперативного штаба о проводимой работе по обновлению и совершенствованию материально-технической базы медучреждений, приобретении необходимых защитных и дезинфицирующих медицинских средств для ЦРБ и прочих учреждений.

Подводя итоги заседания, глава района Нариман Абдулмуталибов призвал всех граждан района следовать рекомендациям медработников и Роспотребнадзора, проявить терпение и настороженность в пик распространения коронавирусной инфекции. «С каждым днем обстановка с распространением опасной вирусной инфекции осложняется. В связи с этим на государственном уровне принимаются меры по ограничению передвижения людей и транспорта. Необходимо упорядочить работу организаций и учреждений в условиях борьбы с распространением коронавируса. Наблюдаются случаи нарушения режима самоизоляции. Необходимо усилить контроль, вести ежедневную разъяснительную работу и продолжить дезинфекцию жилых помещений, зданий и общественных территорий», — подчеркнул он.

1-му заместителю главы райадминистрации Лацису Оруджеву было поручено оказать помощь и содействие первичному звену ЦРБ, созданию условий для функционирования блокпоста на территории района и обратить внимание на качество проведения дистанционного обучения.