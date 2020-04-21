В Кайтагском районе усилен режим повышенной готовности

20 апреля на очередном заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции обсудили меры по усилению режима повышенной готовности, введенного по Указу Главы Республики Дагестан Владимира Васильева.

Глава Кайтагского района – руководитель оперативного штаба Алим Темирбулатов в первую очередь поднял на обсуждение вопрос ограничения въезда и выезда из муниципалитета. Он отметил, что в связи с ухудшающейся обстановкой по распространению вируса, данные меры играют важную роль и направлены на то, чтобы максимально снизить риск попадания инфекции в район.

Глава заметил, что ограничение автотранспортного движения играет важную роль в стабилизации эпидемиологической обстановки и неукоснительное исполнение данного вопроса будет им строго контролироваться.

Затем Алим Темирбулатов затронул вопрос проведения пятничных намазов. Обращаясь к присутствующим на заседании имамам, он подчеркнул, необходимость проведения разъяснительной работы с населением о том, что в районе не должно быть массовых скоплений, все молитвы, в том числе пятничный обеденный намаз, в период режима повышенной готовности, необходимо совершать, оставаясь дома.

Следующим обсуждаемым вопросом стал вопрос дезинфекции общественных территорий. Глава отметил, что муниципалитет полностью обеспечен дезинфицирующими средствами. Он дал указание заместителям, довести до глав сельских поселений всю важность регулярного проведения обеззараживающих мероприятий и отметил, что будет требовать ежедневный отчет о проделанной работе по данному направлению.

В завершение заседания Алим Темирбулатов предупредил, что с сегодняшнего дня будет усилен контроль соблюдения режима самоизоляции. В случае его нарушения и необоснованного нахождения на улице, гражданам будут назначены штрафы согласно новым нормам Кодекса об административных правонарушениях.

«Каждый человек во время пандемии должен нести ответственность не только за себя, но и за всё общество. Самоизоляция крайне важна. Это показатель заботы о близких, соседях и всех жителях района. Когда вирус разносится быстрыми темпами, то остановить его можно только таким путем – минимизировав все потенциальные контакты», — заключил глава района.