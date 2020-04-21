ЗАМАНА - Минтруд Дагестана готов реализовать дополнительные меры поддержки работников предприятий

Минтруд Дагестана готов реализовать дополнительные меры поддержки работников предприятий

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21 апреля, 2020. Вторник 11:14
Минтруд Дагестана готов реализовать дополнительные меры поддержки работников предприятий

Для решения проблемы напряженности на рынке труда в регионе в связи с введением на предприятиях и организациях режимов частичной занятости работников или вообще простоем из-за введенных мер по недопущению распространения COVID-19 по территории республики Минтрудсоцразвития РД прорабатывает вопрос участия дагестанских работодателей в реализации дополнительных мероприятий антикризисного характера. Об этом РИА "Дагестан" сообщили в пресс-службе ведомства.

Минтруд Дагестана готов реализовать дополнительные меры поддержки работников предприятий
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В частности, для сотрудников предприятий, которым грозит увольнение, предлагается временная занятость из расчета 15 793 рубля на одного работника сроком до 9 месяцев. Той же категории работников и на аналогичных условиях предлагается участие в общественных работах сроком до 6 месяцев. Этой же категории лиц предлагается опережающее профобучение из расчета 25 000 рублей на человека.

В качестве мер по поддержке работодателей предлагается частичное возмещение расходов на оплату труда сотрудников, уволенных из иных организаций, выпускников и безработных из расчета 15 793 рубля на одного человека до 3 месяцев. И стимулирующие средства из расчета 60 000 рублей за создание каждого из дополнительных рабочих мест для безработных. 

В пресс-службе Минтруда сообщили, что в реализации вышеперечисленных мероприятий могут участвовать предприятия республики, имеющие работников, которым грозит увольнение. Также было отмечено, что поддержка предприятий в регионах будет осуществляться на основании представленной информации о введении режимов неполной занятости или простоя и предстоящем увольнении на госпортале «Работа в России».

Работники, которым грозит увольнение, или безработные граждане могут в электронном виде (дистанционно) подать заявление на получение социальных выплат на портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru), согласно постановлению Правительства РФ № 460, о временных правилах регистрации безработных граждан. Пособие по безработице будет назначаться на 11-й день со дня подачи заявления.

В апреле и мае текущего года выплата пособия по безработице составит 12 130 рублей (максимальная сумма). Также безработные, имеющиенесовершеннолетних детей, будут получать повышенное пособие – по 3 000 рублей на каждого ребенка.

 

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