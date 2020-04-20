ЗАМАНА - Умалат Агаханов прокомментировал сложившуюся ситуацию с коронавирусом

Умалат Агаханов прокомментировал сложившуюся ситуацию с коронавирусом

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20 апреля, 2020. Понедельник 17:45
Умалат Агаханов прокомментировал сложившуюся ситуацию с коронавирусом

Сложившаяся в республике ситуация с коронавирусом заставляет всех медицинских работников, в независимости от специализации, сплачиваться и помогать друг другу.

Умалат Агаханов прокомментировал сложившуюся ситуацию с коронавирусом
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С очередным обращением к дагестанцам помочь врачам, соблюдая режим самоизоляции, обратился врач-дерматолог (ординатор) Республиканского кожно-венерологического диспансера г. Махачкалы Умалат Агаханов.

«Сегодня, когда эпидемиологическая ситуация в республике очень тревожная, лучшее, что может быть для населения - это самоизоляция. Находиться у себя дома!!! Только в таком случае мы можем предотвратить развитие коварной инфекции и ее массовое распространение.Как врач рекомендую всем как можно чаще проветривать  помещение и делать влажные уборки с дезинфицирующими средствами. Мойте руки, обрабатывайте спиртосодержащими средствами дверные ручки. Берегите себя и своих близких»,

- советует в своем обращении врач.

 

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