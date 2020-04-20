ЗАМАНА - Безработные автоматически получат максимальное пособие по безработице

Безработные автоматически получат максимальное пособие по безработице

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20 апреля, 2020. Понедельник 17:28
Безработные автоматически получат максимальное пособие по безработице

Новым безработным людям автоматически выдадут максимальное пособие по безработице и дополнительную выплату на детей на три месяца. Об этом пишут на официальной странице премьер-министра Дагестана Артема Здунова в Instagram.

Безработные автоматически получат максимальное пособие по безработице
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Пособие по безработице, равное минимальному размеру оплаты труда (12130 рублей), в апреле-июне будут выдавать людям, оставшимся без работы после 1 марта текущего года и зарегистрированные в качестве безработных. Такой указ Правительство РФ опубликовали 17 апреля.

Если в семье с несовершеннолетними детьми один или оба родителя, остались работы после 1 марта и зарегистрированы безработными, то на каждого ребенка будет назначена доплата по 3 тысячи рублей одному из родителей.

Увеличенное пособие и доплату людям будут выдавать с даты регистрации в качестве безработного в апреле, мае и июне.

Назначение пособия проходит по утвержденному 9 апреля порядку оформления статуса безработного. Гражданам достаточно подать заявление на портале «Работа в России» и заполнить резюме. Остальные сведения службы занятости проверят путем межведомственного взаимодействия.

Обращаем внимание работодателей: организации обязаны в электронном виде направлять в Пенсионный фонд сведения о приеме на работу и увольнении сотрудника на следующий день после издания соответствующего приказа. Своевременность предоставления информации обеспечивает актуальность данных, используемых органами занятости для назначения пособий.

Напомним, после подачи заявления в течение 10 дней службы занятости при наличии будут предлагать гражданину трудоустройство на те вакансии, которые соответствуют уровню его образования и квалификации.

Если предложенные вакансии не подойдут, на 11-й день после обращения ему автоматически будет назначено пособие по безработице.

 

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