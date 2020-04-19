Минтруд РД разъясняет

Портал «Будни Кавказа», опубликовав сегодня информацию о том, что в Дагестане стало на 20 тысяч безработных больше, связал это с растущей миграцией населения внутри страны, когда жители возвращаются в свои регионы в условиях действующих ограничительных мер.

Как сообщили «Дагправде» в пресс-службе Министерства труда Дагестана, регистрация безработных граждан осуществляется органами государственной службы занятости населения, то есть, центрами занятости населения по месту жительства гражданина.

С 1 по 17 апреля 2020 года заявления о постановке на учет в дистанционном режиме подали около 3 тысяч граждан, не имеющих работы. Они будут признаны безработными в установленном порядке с назначением им пособия по безработице.

По состоянию на 17 апреля 2020 года, в органах службы занятости состоит на регистрационном учете 20,6 тысяч безработных, что соответствует многолетним значениям. Прирост по этому показателю за первую половину апреля составил около 600 человек.