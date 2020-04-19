В Гумбетовском районе проводят дезинфекцию транспорта

В Гумбетовском районе организована комплексная систематическая, слаженная работа по профилактике COVID-2019. По информации муниципалитета, созданы дезбарьеры, функционируют контрольно-пропускные посты, регламентирующие движение автотранспорта. В проведении дезинфекции объектов помощь оказала пожарная часть №45, пишет РИА "Дагестан".

В муниципалитете под руководством главы МР «Гумбетовский район» Хаджимурада Магомедова действуют Оперативный штаб по организации и проведению мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и Санитарно-эпидемиологическая комиссия по профилактике и борьбе с COVID-19.

Замглавы администрации района Малик Маликов, курирующий вопросы профилактики COVID-19, отметил, что на постах и блокпостах, установленных сотрудниками ОМВД России по Гумбетовскому району, согласованно с ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Ботлихском районе и администрацией района, проводятся мероприятия по недопущению завоза COVID-19.

«Больных COVID-19 в Гумбетовском районе нет. На постах наряды специалистов из ОМВД, ЦРБ, администрации района осматривают транспорт и проводят его дезинфекцию, анкетирование водителей и пассажиров. Начальник пожарной части №45 Мухтарахмед Ахмедов предложил свою помощь для проведения дезинфекции района. Техникой пожарной части №45 на этот час специальным раствором обработано свыше 10 000 кв. метров дорог и тротуаров. Также дезинфицированы административные здания, годеканы и другие объекты», – проинформировал Малик Маликов.

Отметим, что в каждом селе Гумбета созданы штабы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, к работе на постах привлечены сотрудники Гумбетовского молодежного центра и представители ДРОО «Молодежь Гумбетовского района», активисты поселений совместно с правоохранителями отслеживают ситуацию, чтобы не было нарушения режима самоизоляции и повышенной готовности.

25 тонн средств дезинфекции распределены между поселениями района, специальным раствором обрабатываются объекты соцкультбыта, общественные места, мечети, улицы и другие территории. Администрация района раздала 2 200 медицинских масок жителям сел. Гумбетовцы принимают активное участие в акциях #Мывместе, #Оставайтесьдома и в других проектах, призванных оградить людей от заражения COVID-19 и избежать дефицита продуктов. Совместно с фондами «Инсан» и «Чистое сердце» организована раздача продовольственных наборов нуждающимся.