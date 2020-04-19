По ее словам, в течении этих двух недель произошли очень большие перемены. В Химкинской областной больнице, в которой работает супруг Джамили Фаталиевой, весь хирургический семиэтажный корпус перепрофилировали под прием и лечение коронавирусной инфекции, а всех сотрудников корпуса отправили в вынужденный отпуск.

"С понедельника в этом корпусе будут принимать только коронавирусных пациентов. Поликлинику, в которой я работаю, также перепрофилировали и перевели на круглосуточный режим работы. Приём всех докторов отменён, все занимаются только коронавирусными больными. В данный момент я сама из-за беременности нахожусь на больничном. Все очень серьезно" ,

поделилась с нашим изданием врач УЗИ.

Говоря о самоизоляции, Джамиля Фаталиева отметила, что из дома они выходят, только зарегистрировав свой выход. Каджая организация выдает пропуск с кодом, но если на пропуске нет кода, выписывают штраф и никуда не пропускают.

"По сравнению с Москвой, регионы отстают по количеству заражений на 3-4 недели. Сейчас в Москве ситуация очень тяжелая. Я надеюсь, что через 3-4 недели такой тяжелой ситуации в нашем регионе - Дагестане не будет. Поэтому хочу обратиться дагестанцам.

Уважаемые земляки, обращаюсь к каждому из вас не только как врач, но и как человек, у которого все родные и близкие живут в Дагестане. Несмотря на все ваши сомнения, неверие в происходящие, очень прошу: отнеситесь к сложившейся ситуации со всей серьезностью - ради себя, ради своих родителей и детей, ради своих бабушек и дедушек. Сложно всем, поверьте! Сейчас от нас с вами зависят жизни других людей, из-за нашей с вами несерьезности и халатности могут пострадать люди, наши близкие! В этот непростой период нужно временно забыть о собственном комфорте. Чем раньше вы поймёте и примите всю ситуацию со всей серьёзностью, будете придерживаться элементарных рекомендаций, тем быстрее все закончится и, будем надеяться, больше не повторится. Поэтому соблюдайте самоизоляцию, старайтесь не покидать свой очаг. #Оставайтесьдома".