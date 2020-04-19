Обращение председателя Общественного Совета Ногайского района Эльмурзы Саитова

Дорогие земляки! Уважаемые дагестанцы!

В данный момент сидеть дома — это наш долг и проявление гражданской сознательности!

Подумайте о своих близких и родных, о друзьях, знакомых, сотрудниках, соседях — сейчас все в зоне риска! Оставайтесь дома, а если вынуждены выйти — используйте средства защиты!

Глава государства призвал нас не полагаться на «авось» и следовать рекомендациям врачей.

Смотрите, только за прошедшие сутки в России выявили 6060 новых случаев заболевания коронавирусом в 78 регионах.

А общее число инфицированных выросло до 42 853 человек. Россия теперь занимает 10-ое место в мире по заболеваемости COVID-19. Всего за время эпидемии в нашей стране уже скончался 361 человек, в мире – более миллиона!!!

Хочу обратить внимание на то, что отдельные наши жители не воспринимают эту болезнь серьезно, даже пробуют устраивать поминки с присутствием большого количества людей. Я понимаю, что у нашего народа есть свои многовековые обычаи и традиции. Однако, надо серьезно осознать каждому из нас, насколько это опасно для здоровья наших детей, пожилых, людей у которых имеются хронические заболевания.

Прошу всех земляков соблюдать требования медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, стоящих сегодня на передном фронте борьбы с коронавирусом. Уверяю вас, что период самоизоляции продлится недолго, как только страна пройдет пик заболеваемости, повсеместно начнут ослаблять карантин. Прошу каждого потерпеть еще немного и проявить максимум разума, мудрости и ответственности. Как говорили наши мудрые предки, заразу лучше опередить, чем начинать затем с ней вести борьбу, а это будет намного долгим и весьма серьезным бедствием для нас.

Уважаемые дагестанцы! Испокон веков все трудности мы преодолевали вместе. Продемонстрируем и на этот раз свое единство и благоразумие, победим это зло, чтобы на наших улицах вечно сиял свет добра и благополучия!