ЗАМАНА - Эльмира Абиева прокомментировала поправки в Конституцию РФ

Эльмира Абиева прокомментировала поправки в Конституцию РФ

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16 апреля, 2020. Четверг 15:07
Эльмира Абиева прокомментировала поправки в Конституцию РФ

Председатель собрания депутатов Кировского района Махачкалы Эльмира Абиева прокомментировала поправки в Конституцию России, касающиеся роли русского языка.

Эльмира Абиева прокомментировала поправки в Конституцию РФ
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«Поправка в Конституцию РФ, касающаяся статуса русского языка вызывает сегодня вопросы и споры в обществе. Лично я не вижу никакого вреда от такой поправки в Конституцию, так как считаю, что невозможно переоценить роль русского народа в истории, становлении нашей страны, в том числе, и для нашей республики. Да, этнические русские составляют более 70% населения Российской Федерации. Однако не считаю, что тут подразумевается приоритет русского народа в политике государства, как заявляют некоторые эксперты. А русский язык был и будет единым государственным языком для всех россиян, для представителей всех национальностей. Плюс в каждом отдельном субъекте Федерации – языки населяющих его народов и национальностей. Национальные республики, согласно поправке, вправе устанавливать свои государственные языки»,

— отметила Абиева.

 

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