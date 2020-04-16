Эльмира Абиева прокомментировала поправки в Конституцию РФ

«Поправка в Конституцию РФ, касающаяся статуса русского языка вызывает сегодня вопросы и споры в обществе. Лично я не вижу никакого вреда от такой поправки в Конституцию, так как считаю, что невозможно переоценить роль русского народа в истории, становлении нашей страны, в том числе, и для нашей республики. Да, этнические русские составляют более 70% населения Российской Федерации. Однако не считаю, что тут подразумевается приоритет русского народа в политике государства, как заявляют некоторые эксперты. А русский язык был и будет единым государственным языком для всех россиян, для представителей всех национальностей. Плюс в каждом отдельном субъекте Федерации – языки населяющих его народов и национальностей. Национальные республики, согласно поправке, вправе устанавливать свои государственные языки»,

— отметила Абиева.