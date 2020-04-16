ЗАМАНА - Список предпринимателей, желающих возобновить деятельность, ежедневно увеличивается

Список предпринимателей, желающих возобновить деятельность, ежедневно увеличивается

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16 апреля, 2020. Четверг 14:25
Список предпринимателей, желающих возобновить деятельность, ежедневно увеличивается

В соответствии с распоряжением Главы Дагестана от 8 апреля в республике ведется активная работа по выдаче разрешений организациям, претендующим на осуществление деятельности в период ограничительных мер. Предприниматели могут подать соответствующую заявку в региональный Роспотребнадзор на сайте самого ведомства, а также на портале «Мой Дагестан».

Список предпринимателей, желающих возобновить деятельность, ежедневно увеличивается
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Напомним, решение руководителя республики Владимира Васильева расширяет число организаций, на которые не будут распространяться ограничения, установленные соответствующим указом Президента России. Компании, осуществляют деятельность в 52 направлениях, перечень которых приведен в приложении к распоряжению Главы Дагестана, могут возобновить работу по предварительному согласованию и при строгом соблюдении рекомендаций республиканского Роспотребнадзора. Руководителям необходимо предпринять все необходимые профилактические меры.

– Управление Роспотребнадзора разместило на своем сайте дополнительную вкладку, которая находится справа на центральной странице, имеет большой формат – «COVID-19, информация для организаций и учреждений». В этой вкладке имеется образец заявления, информация о необходимых документах и уведомлении, а также представлены полные сведения о выполнении необходимых мероприятий, – пояснил руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан Николай Павлов.

Заявка на включение в реестр организаций предусматривает, помимо стандартных ФИО и адреса места нахождения организации, предоставление информации о наличии дезинфицирующих средств для обработки рук и уборки помещений, медицинских масок и средств для измерения температуры. Форма максимально простая.

В ответ на заявки предпринимателей или организаций, которые подаются в электронном виде, сразу приходит сообщение с указанием о том, что заявка подана. Она будет в обработке два часа, после чего заявитель получает ответ. Те, кто подает заявку непосредственно в самом ведомстве, также получают регистрацию номера и соответствующие уведомления.

В пресс-службе надзорного органа «ДП» сообщили, что с трудностями при заполнении заявки сталкиваются лишь те заявители, кто не дружит с компьютером. Но и в этом случае проблема решается легко: сотрудники регионального Роспотребнадзора помогают заполнить форму в самом учреждении, оказывая поддержку любому обратившемуся.

Ни одно обращение по поводу сложностей, возникающих при заполнении заявки или ее подачи в Роспотребнадзор, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей не зафиксировал. «С первого дня выхода распоряжения Главы Дагестана мы тесно взаимодействует с коллегами из Роспотребнадзора, — говорит бизнес омбудсмен республики Мурад Далгатов. — Ни одного обращения от предпринимателей, сетующих на какие-либо проблемы при оформлении заявок на возобновление деятельности в сегодняшних условиях, не поступало», — заверил глава ведомства.

Уже прошедшие процедуру предприниматели, опрошенные «ДП», о столкновении с какими-либо сложностями не сообщили. Так, гендиректор строительной компании «Энергопрогресс» Хизри Дибиров рассказал, что на сайте республиканского Роспотребнадзора они ознакомились с рекомендациями, после этого по пунктам выполнили их.

– К заявлению приложили все необходимое: фотографии, чеки, квитанции. Указали, какую работу сделали, и какую планируем. Отослали все документы на указанный адрес электронной почты. Примерно через два часа пришел отчет, что наша заявка поступила в Роспотребнадзор. На следующий день мы появились в списке организаций, которые подали уведомление и прошли инструктаж. Сейчас в офисе работают 40 человек, остальные «на удаленке». Мы готовы к тому, что к нам в любой момент придет проверка из Роспотребнадзора, – заверил собеседник.

Главный бухгалтер ООО «МАХАЧКАЛАТРАНСЭКСПРЕСС» Магомед Рамазанов рассказал, что предприятие действует в сфере пассажирских междугородних перевозок, в коллективе 17 человек. Несмотря на непростую ситуацию, ни один из них не был уволен или отправлен в неоплачиваемый отпуск.

– Ответ на нашу заявку пришел в тот же день, как ее подали. В Роспотребнадзоре сказали, что в течение ближайших суток проверят нашу готовность. Мы приняли все меры. Была трудность с масками, но купили их и обеспечили всех сотрудников, – говорит Рамазанов.

Стоит отметить, что Министерство экономики и территориального развития РД ведет мониторинг организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с упомянутым распоряжением Главы Республики Дагестан от 8 апреля. Руководитель экономического ведомства Гаджи Султанов сообщил и о создании оперативных штабов органами местного самоуправления и системообразующими организациями, имеющими региональное значение и оказывающими существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Дагестане.

 

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