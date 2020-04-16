Состояние и развитие электросетевого хозяйства Дагестана обсудили сегодня, 15 апреля, в ходе встречи премьер-министр региона Артём Здунов, первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Павел Дынькин и заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества Сергей Поляков.



Обговорили также вопросы содержания и обслуживания электросетей, профилактических мер по предотвращению аварий в летний период, повышения уровня платежей за потребляемый эдектроэнергию, кроме того, подвели итоги работы отрасли за первый квартал текущего года.

«Мы всегда внимательно отслеживаем ситуацию, происходящие сбои в сети. Работа по предотвращению и устранению аварий организована оперативно, за что большое спасибо. Впереди лето, а в этот сезон у нас также очень большая нагрузка на сети. Мы готовы обговорить все детали нашей совместной работы», - пригласил к диалогу Здунов.

Со своей стороны Павел Дынькин, прежде чем перейти к основным темам, отметил эффективную работу руководств республики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: «Хочу отметить и поблагодарить Правительство республики за организацию средств индивидуальной защиты, в том числе для наших инфраструктурных предприятий. Вы оперативнее всех отработали. Сейчас мы тоже стабилизировали поставку этих средств. Промперсонал у нас большей частью на линиях. Надеюсь, нам удастся пройти этот сложный период без ослабления надежности работы сетей. По прогнозам специалистов, в ближайшее время намечается повышение уровня потребления электроэнергии, прежде всего, населением республики. Сейчас люди подтверждают увеличением потребляемых киловатчасов тот факт, что они находятся в самоизоляции», - заметил первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ».

По его данным, первый квартал текущего года демонстрирует проблемные стороны в работе. МРСК СК обеспокоена не снижающимся уровнем потерь и низкими платежами, в том числе и со стороны бюджетных организаций республики.

«У нас огромная просьба: если есть возможность, выполнять без задержек в полном объеме бюджетные обязательства и компенсировать отставание, которое классически возникает в первом квартале», - обратился к руководителям органов исполнительной власти региона Дынькин.

«Что касается крупных должников, мы их подтверждаем, за исключением «Каспэнергосбыта». Все эти вопросы будут в рабочем порядке урегулированы. Республика может выступить гарантом только по бюджетным потребителям. Мы поддерживаем заключение с предприятиями ЖКХ-должниками соглашений на пять лет о реструктуризации долгов при условии 100% исполнения текущих платежей», - прокомментировал курирующий направление вице-премьер Дагестана Владимир Лемешко.

В свою очередь Артём Здунов дал жесткую установку коллегам: «Если мы доводим средства до организаций вовремя, то и до поставщиков электроэнергии оплата должна доходить своевременно. Значит, дело в муниципалитетах: надо разбираться и наказывать нарушителей за нецелевое использование, подавая соответствующие материалы в прокуратуру. Сколько выделено из бюджета, сколько перечислено поставщикам? Эти цифры должны совпадать. По ЖКХ, конечно, сложная ситуация, но по линии бюджетных организаций должна быть 100% оплата».

Наряду с проблемами взаиморасчетов за поставляемую энергию были рассмотрены вопросы консолидации электросетевых активов и обновления резервных источников питания в организациях здравоохранения в предстоящем летнем периоде эксплуатации в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В рамках встречи также был представлен исполняющий обязанности управляющего директора Дагестанской энергосбытовой компании Иван Солянников, который, начиная с 2007 года, работал на разных должностях в энергосбытовых и сетевых компаниях Москвы, Челябинска, Вологды.