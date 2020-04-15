Счастье – быть нужным

Русская пословица

Горька потеря близкого по крови человека. Но тяжело и осознать, что нет больше в живых духовно близкого человека, сыгравшего в твоей жизни немалую роль…

Горько осознавать, то нет в живых Раджабова Магомедзагира Раджабовича, ветерана Великой Отечественной войны, мудрого педагога, прекрасного отца десятерых детей. Не стало просто хорошего человека, кристально честного горца…

Первые годы моей педагогической работы были связаны с педагогическим коллективом, в котором работал Раджабов М. Р.

Мне посчастливилось бывать на уроках истории, проводимых Магомедзагиром Раджабовичем в Худуцской СШ Дахадаевского района ДАССР 1986 – 1990 гг. На тех уроках, на которых я бывала, он не просто доходчиво объяснял урок, пользовался картами и наглядными пособиями, но и создавал словесно живую картину сражений или событий Великой Отечественной войны. Он изображал на доске (НИТО – новых информационных технологий обучения тогда в данной школе не было) направления фронтов, позиции противоборствующих сторон, топонимику мест, связанных с историческими событиями.

Его ученикам и коллегам казалось, что ему, ветерану Великой Отечественной войны, и на уроках истории слышался грохот взрывов, свист пуль, виднелись фронтовые дороги. Ведь ему воочию пришлось узнать, что значит смотреть в лицо смерти и выживать: видеть, как при форсировании Днепра сотнями погибали боевые друзья и отчаянно рваться с оставшимися в живых солдатами по широкой студеной реке на берег, где находились хорошо укрепленные немецкие войска.

При форсировании Днепра лодка, в которой находился Магомедзагир Раджабович, взорвалась от вражеского снаряда. Остатки лодки утонули, унося с собой погибших боевых товарищей. Он, отброшенный взрывной волной в сторону, чудом уцелел. В жуткой темноте, просветляемой время от времени вражескими прожекторами, не умея даже плавать, держась за поплавки и за руку подплывшего на помощь незнакомого бойца, фронтовик выбрался на противоположный берег – поистине в экстремальных ситуациях у человека срабатывается инстинкт выживания…

Много раз мне приходилось бывать в гостях у Магомедзагира Раджабовича. Но я, учительница, работающая в селении Худуц по направлению (родом я из селения Карбачимахи Дахадаевского района), никогда не чувствовала себя гостьей в его доме. Магомедзагир Раджабович и его жена Патимат умели создавать атмосферу непринужденности: «Ты и наша дочка. Нурият и ты учились вместе, жили в университетском общежитии вместе, как говорится, немало каши вместе поела, поэтому мы воспринимаем тебя, как свою дочку. Никогда не стесняйся заходить в наш дом. Наши дети – это братья и сестры. Будь им сестрой».

Мне посчастливилось слышать и выступления Магомедзагира Раджабовича перед родителями учащихся на собраниях и педсоветах. Искреннее уважение к учащимся, заинтересованность в благополучии их дальнейшей жизни слышались мне и в его выступлениях. А это не могло не оставить след в душах его выпускников. Признание детьми учителя своим духовным наставником – для любого педагога большое счастье. Мне кажется, такое счастье Раджабов М. Р. испытывал много раз, так как учащиеся с особой душевной теплотой вспоминают его. И как не вспоминать, если из своих 64 лет общего стажа он 54 года посвятил педагогической работе!

Родился Раджабов М.Р. в 1924 в с. Худуц Дахадаевского района. В 16 лет на него возложили обязанности счетовода колхоза «Большевик». В 17 лет неполных ему пришлось стать опорой семьи: после смерти отца не его иждивении остались сестра Айшат, младшие братья Курбан и Шапи, состарившаяся не по годам мать. К скорби по отцу прибавилась всенародная скорбь, началась самая жестокая и кровопролитная война. На защиту Родины один за другим уходили односельчане. Нужно было не только оборонять линии фронта, но и укреплять тыл. Поэтому Раджабов М.Р. работал в оборонительных рубежах в районе Хасавюртовском районе с октября 1941 года по февраль 1942 года.

В грозном 1942 году в селе не хватало учителей. И Раджабову М. по настоянию РайОНО Дахадаевского района пришлось работать учителем и заведующим Худуцкой начальной школы. Однако учителю Магомедзагиру невыносимо тяжело было читать неграмотным сельчанам похоронки и извещения о пропавших без вести их детей. В марте 1943 года он добровольно ушёл на фронт. Сначала он был направлен в Артиллерийское военное училище в г. Тбилиси. Но окончить училище не удалось: он был назначен командиром минометного расчета и направлен в Северо-Кавказский военный округ.

Раджабов М. Р. принимал участие в освобождении г. Ростова, Таганрога. Под Таганрогом, при освобождении небольшого городка Александровка Магомедзагира Раджабова тяжело ранило. Лечился в военном госпитале в Армавире, а потом в г. Дербенте.

Раджабов М. Р. был награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» и многими другими юбилейными орденами.

С сентября 1945 г. по август 1946 Магомедзагир Раджабов учился в Областной советской партийной школе и закончил ее с отличием.

С августа 1946 г. по сентябрь 1949 работал заведующим сектором партийной статистики и единого партийного билета Дахадаевского РК ВКП /б/.

Суровая военная дисциплина, убеждения, выработанные в Советской партийной школе, принципы, подсказанные самой социальной жизнью, помогали ему и при работе 2–м секретарем Дахадаевского РК КПСС.

Куда бы ни забрасывала Раджабова М. Р. судьба, он с энтузиазмом брался за новую работу. Работал он и заведующим сельхозотделом и начальником райсельхозуправления. Но педагогическая деятельность оказалась делом всей его жизни.

С августа 1956 г. по август 1960 Раджабов М.Р. работал директором и учителем истории в Худуцкой семилетней школе.

С августа 1960 года по сентябрь он – директор Кункинской восьмилетней школы. Работал он директором и в Дуакарской средней школе.

С сентября 1968 года до конца жизни проработал учителем истории в Худуцкой средней школе.

Немало трудностей преодолел Магомедзагир Раджабович за свою насыщенную впечатлениями плодотворную жизнь. Но любил ее, эту жизнь, во всем ее многообразии. Ходить на работу пешком в соседние селения, преодолевая несколько километров пути, он считал даже за благо. В ходьбе он находил отдых от умственного труда, единения с природой, так необходимого для душевного спокойствия педагога.

По словам учителя Аштынской средней школы Имиева Саида «….Одной из самых замечательных черт его характера была его способность использовать каждый свободный час, каждую свободную минуту для расширения кругозора и повышения педагогического мастерства». Поэтому его учениками и последователями его идей стали такие люди, как доктор философских наук Алиев А. К., кандидат философских наук Курбанов М. Р., бывший секретарь Обкома КПСС Чурланова П. Г., профессор ДГУ Гасанов Р. Г., проректор ДГПУ Алисултанов М. и много других выдающихся деятелей науки и культуры, которыми может гордиться не только Дахадаевский район, но и Республика Дагестан, в целом.

Неустанный плодотворный труд Магомедзагира Раджабовича был отмечен Министерством просвещения ДАССР и райОНО многочисленными Похвальными Грамотами.

«Я редко видел людей, – говорил о нём Герой России Магомед Усманович Гамзатов, – у которых так гармонировали бы и красивая наружность, и доброе сердце, и впечатляющий ум, который бы с первого взгляда так располагал к себе человека, как наш Магомедзагир. Где бы он ни жил, где бы ни работал, он всегда оставался кристально честным, мужественным человеком».

«Благодаря таким людям, как Магомедзагир, – писал в 1999 году бывший директор Дагестанского книжного издательства Гасанов Исмаил Раджабович, – горные села сохранили свою культуру, свои традиции, уважение к своему историческому прошлому, а в душах горцев сохранились доброжелательность, благородство, дагестанский намус».

Магомедзагир Раджабович настолько любил свою работу и детей, что даже на летних каникулах не разлучался с ними, создавал ученические летние бригады, помогал убирать сено в родном колхозе.

Магомедзагир был счастливым семьянином. Не каждому Аллах дает рождение 10 детей. Такое бывает только у тех родителей, у которых сердца и души принадлежат людям. Да, не каждому по плечу вырастить 10 детей и, как говорится, поставить их на ноги. Благодаря хлопотам понимающей его с полуслова трудолюбивой жены Патимат Магомедзагиру Раджабовичу удалось воспитать их скромными, отзывчивыми, бескорыстными людьми, дать им высшее и среднее специальное образование:

Надир, 1948 г.р., окончил мединститут в 1971 г.р., работает и живет в Махачкале.

Барият, 1950 г.р., окончила факультет иностранных языков ДГПИ в 1974г. Работает и живет в Махачкале.

Рабият, 1952 г. р., окончила филологический факультет ДГПИ в 1974 г. Ушла из жизни в расцвете творческих сил.

Мурад, 1954 г.р., окончил курсы фрезеровщика, работает и живет в Махачкале.

Сарият, 1957 г. р., окончила сначала техникум Северо-Осетинской торговли, затем исторический факультет ДГУ в 1985 г., работает учительницей и живет в селе Гуладты.

Нурият, 1962 г. р., окончила библиотечный факультет ДГУ в 1985г., работает и живет в Махачкале, в Национальной библиотеке имени Р. Гамзатова.

Асилат, 1963 г. р., окончила факультет филологии ДГУ 2000 г., работает и живет в Махачкале, в Дагестанском книжном издательстве.

Гаджи, 1965 г. р., окончил исторический факультет ДГУ в 1985 г., работает и живет в Махачкале.

Нуржанат, 1966 г. р., окончила сначала Буйнакское педучилище, а затем окончила факультет начальных классов ДГПИ в 1991 г., работает учительницей и живет в поселке Хушет.

Сабият, 1968 г.р., окончила Дагестанский медицинский колледж в 1988 с отличием, работает лаборантом-фармацевтом и живет в Санкт–Петербурге.

«Я называю героем лишь того, кто был велик сердцем», – писал Ромен Роллан. Мне кажется, Магомедзагир Раджабович был велик сердцем, так как он искренне делился добротой своей души со всеми, кому посчастливилось быть его сыном или дочерью, учеником или соседом, коллегой или другом, сельчанином или просто знакомым.

«Мертвые живы, пока есть живые, чтобы о них вспоминать» писал французский писатель и критик Э. Анрио (Эмиль Поль Эктор Мегро). Пусть же живет в веках память о таких людях, как Магомедзагир Раджабович Раджабов, как живет в веках зерно, способное возрождаться с каждым новым урожаем, и тем самим продлевать жизнь на Земле.

Айша Курбанова, член Союза журналистов России,

член Союза писателей России