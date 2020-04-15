Принявший с душою новый край

Тот жив, кто не забыт

Народная мудрость

К. Гальвеций писал: «Люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть». Просматривая пожелтевшие документы Владимира Алексеевича Кархалёва, я убедилась в правоте высказывания великого французского литератора и философа. Как не убедиться, если уроженец с. Крестово-Городищи Чердаклинского района Ульяновской области (1913 года рождения), лишившийся в три годика отца, в девятнадцатилетнем возрасте покинувший родные места и оказавшегося в ДАССР, снискал огромное уважение окружавших его людей?

В мои руки неслучайно попали документы этого удивительного человека, прошедшего героический путь по фронтам Великой Отечественной войны, проработавшего в Дагестане 50 лет, с уст дочери фронтовика я узнала удивительные сведения об этом человеке. Есть русская пословица: «Живы родители – почитай, померли – поминай». В беседах с дочерью ветерана войны и труда, Людмилой Владимировной Кархалёвой, я почувствовала глубокую дочернюю любовь к отцу, почитание его интеллигентности, порядочности, его любви к Дагестану. Слушая Людмилу Владимировну, во мне разыгралась любознательность журналиста. Однако мне с трудом удалось заполучить и рассмотреть воочию документы её отца, Владимира Кархалёва…

Покинуть родные места и переехать в Страну гор Владимира Алексеевича вынудили репрессии. Дело в том, что его дядя, Гавриил Семёнович Кархалёв, был священником. Потомок крещеных татар дворянского происхождения, воспитывавшийся у гувернёров, свободно владевший французским и английским языками, Гавриил не отказался от христианской веры. Гонениям подвергались в тридцатые годы не только непокорные священники, но и их воспитанники. А Володя Кархалёв воспитывался у Гавриила Семёновича. Кстати, священник, скрывавшийся то в одной, то в другой церкви, был расстрелян в 1936 году и только в 1989 году, как великомученик, был полностью реабилитирован.

Боясь репрессий, В. А. Кархалёву, племяннику священника, пришлось переселиться в ДАССР. К тому времени он окончил в Куйбышевской области Сенгилеевскую школу Садоводства и Огородничества им. Степана Разина, реорганизованную позже в техникум.

В. А. Кархалёв, мастер по овощеводству, связавший свою жизнь с Дагестаном, в ноябре 1935 года Кумторкалинским РВК Дагестанской АССР был призван на службу в армии. Отслужив в рядах Красной Армии, он стал работать в совхозе «Каякентский», а позже – в совхозе «Шамхальский».

Техник-мелиоратор Кайтагского района Дагестанской АССР за 1938-1939 годы обеспечил выполнение плана по поливу на 118 %, по расчистке водной сети на 135 %, коэффициент использования воды довел до 80. Такие результаты труда были высоко оценены в республике: В. А. Кархалёв стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1940 года.

Ему бы и впредь радоваться результатам своего труда, достижениям работ друзей, воспитывать своих малолетних детей, поддерживать семью, но страшная война отодвинула его планы и мечты на долгих четыре год и заставила взять в руки вместо лопаты оружие, защитить землю, на которой работал.

Вот что он пишет в рукописных записках, адресованных своим детям: «Накануне войны мы всей семьей сидели в саду, пили чай, ели клубнику, слушали патефон и, довольные результатами трудового дня, в 10 часов легли спать.

Утром, 22 июня 1941 года, по радио слышим, что немецко-фашистские войска перешли границу нашей Родины и вторглись в её пределы. Весь народ был ошеломлен случившимся.

В июле 1941 года меня мобилизовали на оборонительные работы в город Махачкала. Оттуда направили в Ростовскую область, а потом в г. Кизляр, позже – на рубеж г. Моздок – Молгабек».

Да, война ошеломила советский народ, но не сломила. Я не раз слышала от очевидцев и непосредственных участников трудового фронта, насколько тяжёлая работа была проделана на оборонительных рубежах в 1941-1942 годах. Не имея соответствующей техники, не располагая достаточным питанием, порой, не имея даже глотка воды, люди под знойным солнцем выполняли порой по две нормы, делали всё возможное, чтобы остановить врага. Поистине, сороковые годы были годами небывалого героизма и трудовой доблести».

Кстати, руководство страны, как могло, поддерживало моральный дух своих граждан и поощряло особо отличившихся участников тыла и фронта.

24 декабря 1941 года командованием 10-й сапёрной армии и Управлением оборонительных работ за трудовую доблесть, проявленную на работах по созданию оборонительных рубежей, помогающих героической Красной Армии в борьбе с фашистскими полчищами, Отличник трудового фронта Отечественной войны В. А. Кархалёв был награждён Почётной Грамотой.

Позже, с августа 1942 года по август 1943 года под руководством командующего 10-й сапёрной армии Мальцева и члена Военного совета, полкового комиссара Громцева В. А. Кархалёв участвовал в боях на Северо-Кавказском фронте.

«В марте 1942 года, – пишет далее В. А. Кархалёв в своих записках, – меня направили в 417 стрелковую дивизию 1055 артиллерийского полка, где я служил в должности командира отделения разведки первого артиллерийского дивизиона. А в августе 1942 года наша часть отходила с кровопролитными боями и подошла к городу Моздоку. Под артиллерийским обстрелом нашей части удалось закрепиться на правом берегу реки Терек. В то время немецко-фашистское командование, во что бы то ни стало, стремилось пробить нашу оборону и захватить город Грозный, а далее прорваться в Баку. Вражеское командование бросило на нашу оборону массированный удар огневой мощи бомбардировщиков, танков, артиллерии. Наш полк, неся огромные потери в технике и людях, давал не только танковые атаки, но отразил две попытки немцев пробить брешь в рубежах, укреплённых нами. После третьего штурма немцам всё же удалось прорвать нашу оборону, захватить часть наших артиллеристов в плен. После тех ожесточённых сражений нас вместе с майором тов. Кривоченко Евгением Порфировичем уцелело только 11 человек. Кривоченко мне говорит: «Володя, ты – человек местный. Выведи нас к своим». «Хорошо, – говорю. – Я буду идти впереди, а вы следуйте за мной».

Пробираясь через камыши, кукурузу, через четыре часа я вывел всех на гору Молгабек, где располагались нефтяные промысли. Здесь ребята-пехотинцы ещё держали оборону. От них мы узнали, что немцы, заняв позиции у с. Мандарьюрт, больше не осмелились на новый штурм, так как наш артиллерийский полк уничтожил 30 вражеских танков и другой боевой техники. При этом мы потеряли 3 зенитных орудия, 16 танков, но людских потерь оказалось больше. Мы, бойцы артиллерийского полка, воссоединившись с пехотинцами, укрепились в предгорье Молгабек, стали отражать многочисленные натиски немцев, прощупывающих нашу оборону.

К ноябрю 1942 года на нашем участке наступило некоторое затишье: враг оказался измотанным. В период затишья командование Северокавказского фронта стало накапливать силы, стягивать резервы к фронту.

А в конце ноября 1942 года, в кромешной ночной тьме, при ураганном ветре, в излучине Дона, лязгая и скрежеща железом, стали двигаться механизированные корпуса немецких войск. Двигались машины, предавая огню деревни и уничтожая всё на своём пути. Их орудийные выстрелы слышались далеко на горизонте, доходили и до нас. Нам был дан приказ: воссоединиться со Сталинградским фронтом и задержать механизированные корпуса немецких войск.

В ту морозную ночь мы, нахлобучив ушанки, утопая в снегу, прикрываясь руками от ветра, пошли в атаку. По пути чёрными пятнами, выделяющимися на снегу стали попадаться трупы, замершие на морозе. Промедление и нам грозило отморожениями. Поэтому мы на руках перетаскивали оледеневшие орудия, рубили сараи на доски. Из бревен и досок настилали через овраги мостики, шли по направлению к Сталинградскому фронту.

Объединённым силам Северокавказского и Сталинградского фронтов удалось осуществить окружение группировки немецких войск. А далее Северокавказский фронт стал придавливать врагов к Чёрному морю и вышел к Керченскому побережью, где 28 мая 1943 года меня тяжело контузило. До июня 1943 года я пролежал в госпитале, расположенном в станице Киевская Кубань.

В один из июньских дней проведать меня приехал Е. П. Кривоченко, ставший к тому времени начальником штаба, и стал уговаривать меня, чтобы я поехал с ним: не хватало артиллеристов, связистов и разведчиков, так как их снимали со Сталинградского фронта и перебрасывали на фронт «Вивати Крым».

Врачи не разрешали мне выписываться из госпиталя, так как после контузии не окреп. Поэтому мне пришлось дать им расписку, что отказываюсь от дальнейшего лечения. Я уехал с Евгением Порфировичем на фронт. С августа 1943 года по ноябрь 1943 года я сражался на Южном фронте. Там при ожесточённых боях нашей дивизии удалось прорвать хорошо укреплённую оборону на «Виват Крым» и выйти на крымские просторы. После освобождения от фашистов Сапун-горы, Сахарица головки и города Севастополя, нашу часть перебросили на Центральный фронт. В её составе мне пришлось сражаться на 4-Украинском фронте с ноября 1943 года по июль 1944 года, на Прибалтийском фронте – с июля 1944 года по февраль 1945 года, на 2-Прибалтийском фронте – с февраля 1945 года по апрель 1945 года, на Ленинградском фронте – с апреля 1945 года по сентябрь 1945 года и освобождать Курляндию, с боями продвигаться к Германии.

После победы над Германией нашу часть перебросили на Дальний Восток. В боях с японскими милитаристами я не участвовал, находился в резерве.

После капитуляции Японии наша 417 дивизия стала называться Виватская Краснознамённая ордена Суворова стрелковая дивизия.

Демобилизовавшись с Красной Армии, я вернулся в Дагестан, ставший для меня второй Родиной, начал прокладывать оросительные каналы и поднимать народное хозяйство ДАССР.

Вот вкратце, что я могу вам, ребята, сообщить, а так жизнь на фронте тяжёлая».

Действительно, эти краткие сведения о себе, которые оставил ветеран войны в своих записках, потрясли меня. Фронтовик В. Кархалёв не написал ничего о том, как его, старшего топовычислителя, старшину 1055 артиллерийского полка 417 стрелковой Сталинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии наградили орденом «Красная звезда» (№ 897738), «За оборону Кавказа» (№ 036617), как был награждён медалями «За боевые заслуги» (№ 3017940), «За отвагу» (№ 342114), «За победу над Германией». Видимо, он, как и все ветераны войны, был скромным человеком.

По словам Людмилы Кархалёвой, после окончания войны её отец без устали трудился, чтобы обеспечить старейший город России, Дербент, питьевой водой, повысить урожаи сельскохозяйственных продуктов в Дербентском, Кайтагском, Каякентском, Кумторкалинском районах. Об этом свидетельствует и Постановление Бюро Обкома КПСС, Совета Министров ДАССР и Дагоблсовпрофа от 30 октября 1967 года и реальный факт занесения В. А. Кархалёва, старшего инженера Самур-Дербантского УОС, за успешное выполнение социалистических обязательств в Книгу трудовой славы ДАССР.

Президиумом Верховного Совета Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики за особо выдающиеся показатели в работе по строительству канала ветеран труда, Отличник строительства канала имени Дзержинского, В. А. Кархалёв награждается и Почётной грамотой.

От Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР В. А. Кархалёв неоднократно получал благодарности «За осуществление государственных указаний по ежегодному производству 7-8 миллиардов пудов зерна», «За весомый вклад в процветание социалистического государства рабочих и крестьян». От имени Государственного производственного комитета по орошаемому земледелию и водному хозяйству РСФСР и ЦК сельского хозяйства и заготовок 4 ноября 1965 г. Владимир Алексеевич Кархалёв награждён значком «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР». За особые заслуги социалистического строительства и обороны Совета ССР он награждён орденом Трудового Красного Знамени. (№ 711963). Ветеран труда В. Кархалёв, принял участие на выставке достижений народного хозяйства СССР ВДНХ СССР и в 1967 году.

Говорят, не бывает того, чтобы хорошее дерево принесло дурные плоды.

Дочь ветерана, Людмила Владимировна Кархалёва, под стать отцу. Отличник курортов профсоюзов, Отличник гражданской обороны СССР, она окончила в 1969 году лечебное отделение ДМИ, стала врачом.

Врач… В этом слове столько тепла и доброты, столько заботы и любви к людям… Столько веры и надежды появляется у пациентов в общении со своим полюбившимся целителем. Самая искренняя благодарность, самые искренние пожелания пациент произносит своему спасителю – врачу.

Сейчас, когда иные лекари забывают клятву Гиппократа, когда иные врачи в больницах проявляют меньше милосердия, чем в годы Великой Отечественной войны, не рассказать сегодня о доброте и милосердии Людмилы Владимировны Кархалёвой – просто грешно.

Воспитанница ветерана войны и труда, его любимая дочь начала свою трудовую деятельность с должности заместителя главного врача в курортной поликлинике «Каякент». Окончив ординатуру (1974-1976гг.) в Пятигорском НИИ по курсу «Курортология и физиотерапия», Л. Кархалёва возвращается работать в курортную поликлинику.

В 1983 году на базе Дома отдыха открывается санаторий «Каспий». С 1983 по 1985 годы Людмила Владимировна работала в новом санатории главным врачом. С 1985 по 1987 годы она возглавляла профилакторий ДГУ. С 1987 по 1990 годы она руководила ЦРБ Каякентского района. А с 1990 года по сей день работает акушером-гинекологом в той же поликлинике. Чтобы быть более 47 лет на страже здоровья, нужно глубоко любить выбранную профессию, быть верной заветам отца-фронтовика. Людмила Владимировна не только любит свою работу, но и безукоризненно выполняет её, как выполняли её военные врачи, спасшие жизнь её отцу. Мне, автору данного очерка, приходилось поправлять своё здоровье, у Людмилы Владимировны, когда она руководила профилакторией ДГУ, вызывать Скорую помощь, когда моим близким необходим был врачебный осмотр. И каждый раз меня восхищала энергичность, потрясающая доброжелательность и жизнелюбие этой обаятельной женщины, так как она ко всем своим пациентам одинаково благосклонна. Одно её появление вселяет в них надежду на выздоровление, так как они ценят в ней компетентность и профессионализм.

Память о ветеранах Великой Отечественной войны не сотрётся, пока есть те, кому они дороги. Память о Владимире Кархалёве будет жить в душе его дочери, Людмилы, которая бережёт здоровье жителей МР «Каякентский район», внука Владимира, носящего имя фронтовика, подрастающего поколения нашей страны. Поэтому пусть же Владимиру Алексеевичу земля будет пухом! Пусть никогда не забудется прижизненный фронтовой и трудовой героизм таких ветеранов, как В. А. Кархалёв!