Власти Акушинского района обсудили меры по профилактике коронавируса

Руководитель муниципалитета Махач Абдулкеримов провел накануне очередное заседание оперштаба по противодействию завозу коронавирусной инфекции на территорию района. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе райадминистрации.

«В районе ведется активная агитационная работа с населением. На въезде в район установлены три билборда с информацией о профилактике коронавируса, соответствующие баннеры установлены на здании ЦРБ, более 250 листовок с антикоронавирусной информацией размещены в общественных местах населенных пунктов района. Временно отменены массовые мероприятия в муниципалитете, учебный процесс в школах проходит дистанционно. Проводятся мероприятия по дезинфекции общественных мест, служебных помещений учреждений. Оказывается материальная помощь продуктовыми наборами отдельным категориям граждан, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса», – отметил руководитель муниципалитета.

Замглавного врача районной больницы Гасангусейн Абдуллаев проинформировал о ситуации с коронавирусом в районе: «На сегодняшний день в районе нет больных коронавирусной инфекцией. На анализ отправлены 22 проб больных пневмонией, получили ответ на 14 проб – все отрицательные. 11 больных получают лечение дома, находятся под наблюдением участковых терапевтов. В больнице имеется минимальный запас противовирусных препаратов, 4 аппарата ИВЛ, 36 противочумных костюмов. В Минздрав РД поданы заявки на получение недостающих препаратов», – сказал Абдуллаев.

С предложением о необходимости оказать поддержку индивидуальным предпринимателям, людям, которые из-за ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавируса, оказались в сложной ситуации, выступил прокурор района Мирзакади Мирзакадиев.

«Нужно принять все предусмотренные законом меры, чтобы помогать этим людям. Оказать им материальную помощь всеми возможными способами. Некоторые потеряли работу, источник дохода», – отметил прокурор.

С информацией об оказании дополнительной помощи наиболее нуждающимся семьям и инвалидам по линии Министерства труда и социального развития РД выступили представители УСЗН и ЦСОН. Работники этих структур посещают инвалидов и нуждающиеся семьи, доставляют им продуктовые наборы и лекарства.

В ходе совещания были также затронуты вопросы, касающиеся выплат в соответствии с Указом Президента РФ от 7 февраля 2020 года №100.