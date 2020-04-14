ЗАМАНА - Основные факторы, способные повлечь обострение межнациональных отношений

Основные факторы, способные повлечь обострение межнациональных отношений

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14 апреля, 2020. Вторник 18:05
Основные факторы, способные повлечь обострение межнациональных отношений

По результатам проведенного ФАДН России экспертного опроса выделены основные факторы, способные повлечь обострение межнациональных отношений:

Основные факторы, способные повлечь обострение межнациональных отношений
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— формирование новых и усиление имеющихся негативных стереотипов в отношении иностранцев, прежде всего выходцев из стран Юго-Восточной Азии, рост мигрантофобии;

— вовлечение иностранных граждан, лишившихся источников дохода и не имеющих возможности убыть на родину, в противоправную деятельность;

— использование мигрантами тезисов и религиозной мотивации для игнорирования вводимых ограничений;

— возникновение очагов распространения инфекции в результате уклонения приезжих от обращения за квалифицированной медицинской помощью;

— активизация радикально настроенных лидеров по распространению деструктивных идей и вовлечению сторонников в нетрадиционные культы и в экстремистскую деятельность.

 

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