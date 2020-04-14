Основные факторы, способные повлечь обострение межнациональных отношений

— формирование новых и усиление имеющихся негативных стереотипов в отношении иностранцев, прежде всего выходцев из стран Юго-Восточной Азии, рост мигрантофобии;

— вовлечение иностранных граждан, лишившихся источников дохода и не имеющих возможности убыть на родину, в противоправную деятельность;

— использование мигрантами тезисов и религиозной мотивации для игнорирования вводимых ограничений;

— возникновение очагов распространения инфекции в результате уклонения приезжих от обращения за квалифицированной медицинской помощью;

— активизация радикально настроенных лидеров по распространению деструктивных идей и вовлечению сторонников в нетрадиционные культы и в экстремистскую деятельность.