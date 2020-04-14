Временные правила регистрации безработных граждан

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в России, а также для обеспечения социальной защиты населения утверждены временные правила регистрации граждан в качестве безработных, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 года.

Так согласно временным правилам регистрации граждан в качестве безработных, все незанятые жители республики могут подать заявку дистанционно. Для этого гражданину необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги» или на Общероссийской базе вакансий «Работа в России», где необходимо заполнить заявление в электронной форме. Для постановки на учет по безработице инвалида, так же необходимо заполнить заявление в электронной форме, все остальные документы центрами занятости населения запрашиваются самостоятельно в учреждениях медико-социальной экспертизы и в отделении Пенсионного фонда РФ по РД.

Решение о признании зарегистрированного гражданина безработным, принимается центром занятости не позднее 11 дней со дня представления заявления в электронной форме в дистанционном порядке. Сразу, со дня признания гражданина безработным, происходит назначение пособий по безработице. Все граждане признанные безработными получат уведомление о постановке на учет в центре занятости.

Вместе с тем отметим, что увеличение суммы пособия по безработице в размере 12 130 рублей, рассчитано на период Апрель, Май, Июнь, всем гражданам, вставшим на учет по безработице после 1 марта 2020 года.