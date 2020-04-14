Льготы и поощрения для многодетных семей

Чаще всего многодетными являются семьи, в которых имеется трое или больше детей до 18 лет. Однако в некоторых регионах у местных властей отсутствуют возможности для оказания поддержки всем нуждающимся. В этом случае может быть установлено, что многодетными будут являться только семьи, в которых четверо или больше детей.





