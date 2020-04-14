Коронавирус: на какие меры поддержки от государства можно рассчитывать в условиях пандемии

Правительство поддержало тех, кто остался без работы. До конца 2020 года максимальный размер пособия по безработице в России увеличили до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей.

Ранее безработный получал максимум 8 000 рублей. Но есть нюанс: размер пособия зависит от зарплаты на прошлой работе, поэтому всем безработным по 12 130 рублей не выдадут.

Минимальный размер пособия оставили на прежнем уровне – 1500 рублей. Изменения введены Постановлением Правительства и действуют с 27 марта 2020 года.

Максимальное пособие по безработице в размере 12 130 рублей получают те, кто: – за прошедший год до постановки на учет работал не менее 26 недель; – уволился по собственному желанию, в связи с ликвидацией организации или в связи с сокращением штата.

Такие безработные ежемесячно получают пособие 12 130 рублей, но не более 6 месяцев в течение одного года.

Минимальное пособие в размере 1500 рублей получат те, кто: – впервые ищет работу; – за прошедшие 12 месяцев до постановки на учет работал менее 26 недель; – не работал больше года; – был уволен за нарушение дисциплины; – прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность; – на последней работе оказывал услуги по договору гражданско-правового характера или авторскому договору; – вышел из членов крестьянского (фермерского) хозяйства; – не предоставил справку о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы.

Такие безработные получают минимальное пособие в течение 3 месяцев.

Увеличили выплаты по больничному листу По поручению Президента РФ Владимира Путина выплаты по больничному до конца года увеличат.

31 марта соответствующий закон приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. Мера поддержки касается тех, у кого маленький стаж – для них увеличат размер ежемесячного дохода, с которого рассчитывают выплаты по больничному, до 12 130 рублей. Если выплаты за полный календарный месяц болезни будут меньше МРОТ – работник получит 12 130 рублей. Если работник болел меньше времени – выплаты рассчитают пропорционально числу дней на больничном.

Пособия продлят без подтверждающих документов

Родителей, которые получают пособие на ребенка, до 1 октября 2020 года освободили от необходимости подавать заявление на продление поддержки.

Пособия будут назначать автоматически, приходить в отделения соцзащиты и ПФР не нужно. 5 000 – семьям с детьми Семьи с детьми, у которых есть право на материнский капитал, будут получать по 5000 рублей. Поддержка рассчитана на 3 месяца – с 1 апреля по 1 июля 2020 года. Выплата положена на каждого ребенка до 3 лет.

О дополнительной выплате семьям с детьми 25 марта в обращении к населению сообщил Президент Владимир Путин.

Выплата будет осуществляться за счет бюджета, без уменьшения материнского капитала семьи. Для получения выплаты подтверждать уровень доходов или иные условия не нужно.

Семье достаточно подтвердить свое право на маткапитал. Его сейчас можно получить сразу после рождения первого ребенка.

Напомним, что материнский капитал могут получить женщины (или одиноко воспитывающие ребенка отцы), родившие или усыновившие первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года; женщины, родившие или усыновившие второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года; женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, при условии, если ранее они не воспользовались правом получения маткапитала.

Пособие будет выплачиваться автоматически вместе с другими пособиями. Для оформления не нужно никуда обращаться. Маткапитал автоматом С 15 апреля родителям не придется подавать заявление на маткапитал в Пенсионный фонд. Его назначат на основании данных государственной системы ЗАГС

Напомним, при рождении первого ребенка семья сейчас имеет право на маткапитал в размере 466 617 рублей. Если потом родится второй — еще на 150 000 (в сумме 616 617 рублей). Если родители еще не обращались за маткапиталом, и родился второй ребенок, выдадут сертификат сразу на 616 617 рублей.

Упростили получение и продление инвалидности

Минтруд России предложил до 1 октября 2020 года проводить медико-социальную экспертизу без личного присутствия заявителя.

Новый порядок будет распространяться как на тех, кто устанавливает инвалидность в первый раз, так и на тех, кто проходит медико-социальную экспертизу повторно. https://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/437

Кроме того, ранее установленную группу инвалидности продлят автоматически на 6 месяцев – если срок очередного переосвидетельствования попадает на дату до 1 октября 2020 года.

Это касается и детей-инвалидов. Индивидуальную программу реабилитации или абилитации автоматически продлят на полгода с сохранением всех ранее рекомендованных реабилитационных мероприятий, включая обеспечение техническими средствами реабилитации. Все изменения внесут в Федеральный реестр инвалидов – без участия инвалидов или их представителей.

На основании этих сведений ПФР автоматически назначит или продлит пенсии по инвалидности.

Подавать заявление не нужно!

Кредитные каникулы

1 апреля Госдума приняла закон, по которому пострадавшие от пандемии граждане могут получить отсрочку по платежам. Такое право получат те, чей доход за предшествующий месяц снизился по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30% и более. Отсрочка дается на полгода. Подать заявление в банк можно до 30 сентября 2020 года. На время кредитных каникул банк обязуется закрыть глаза на просрочку платежей и не будет начислять неустойку (пени, штрафы); не будет предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств или изымать квартиру, которая является залогом для ипотеки. Кредитная организация должна рассмотреть обращение заемщика в пятидневный срок. Обратиться в банк заемщик может и по телефону. На предоставление банку документов, подтверждающих снижение дохода, у заемщика есть 90 дней. Без подтверждающих документов кредитные каникулы не дадут. Какие документы могут потребоваться? Это справка о доходах, выписка из регистра госуслуг о регистрации гражданина в качестве безработного, лист нетрудоспособности и т.д. У разных банков могут быть разные требования. Дату начала кредитных каникул заемщик определяет сам. По ипотеке – это месяц до обращения, по потребкредиту – 14 дней. Это важно для тех, кто пропустил дату очередного платежа и обратился с заявлением на отсрочку, когда банк уже применил штрафные санкции. В таком случае штрафы и пени отменят, если банк согласится предоставить кредитные каникулы с выбранной заемщиком даты.