Факторы, способные обострить межнациональные отношения

- формирование новых и усиление имеющихся негативных стереотипов в отношении иностранцев, прежде всего выходцев из стран Юго-Восточной Азии, рост мигрантофобии;

- вовлечение иностранных граждан, лишившихся источников дохода и не имеющих возможности убыть на родину, в противоправную деятельность;

- использование мигрантами тезисов и религиозной мотивации для игнорирования вводимых ограничений;

- возникновение очагов распространения инфекции в результате уклонения приезжих от обращения за квалифицированной медицинской помощью;

- активизация радикально настроенных лидеров по распространению деструктивных идей и вовлечению сторонников в нетрадиционные культы и в экстремистскую деятельность.