К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.
Конкурс проводится «Пенсионным фондом России» и ПАО «Ростелеком», также содействие в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.
Номинации конкурса:
- Портал gosuslugi.ru – мой опыт.
- Мои интернет-достижения.
- Интернет-предприниматель, интернет – работодатель.
- Моя общественная интернет-инициатива.
- «Моя «Азбука интернета».
- «Я – интернет-звезда».
Конкурсные работы будут приниматься с 7 апреля по 14 октября 2020 года, а итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2020 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте: azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия.