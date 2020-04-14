ЗАМАНА - Родители учащихся Буйнакского района благодарят педагогов за качественную организацию дистанционного обучения

Родители учащихся Буйнакского района благодарят педагогов за качественную организацию дистанционного обучения

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14 апреля, 2020. Вторник 14:09
Родители учащихся Буйнакского района благодарят педагогов за качественную организацию дистанционного обучения

Родители учащихся Буйнакского района Дагестана выразили благодарность педагогам за качественную организацию дистанционного обучения. Они отметили, что, несмотря на сложности дистанционного обучения, связанные с техническими вопросами, учителя справляются с новым методом преподавания, дети довольны качеством ведения онлайн уроков.

Родители учащихся Буйнакского района благодарят педагогов за качественную организацию дистанционного обучения
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«Учителя сейчас ищут разные формы дистанционной работы», – подчеркнула начальник управления образования Буйнакского района Аида Залимханова.
Дети также обретают знания на следующих порталах: «Российская электронная школа», «Учи.ру», «Дневник.ру», «Я класс», «Кванториум», «IT-cube» и т.д.

Начальник отдела образования, физической культуры и спорта администрации Гумбетовского района Рамазан Магомедов, комментируя нашему сетевому изданию переход школ на дистанционную форму обучения в период режима самоизоляции, отметил, что в нынешних условиях необходимо дать детям знания в полном объеме, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.

 

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