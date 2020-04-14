«Учителя сейчас ищут разные формы дистанционной работы», – подчеркнула начальник управления образования Буйнакского района Аида Залимханова.
Дети также обретают знания на следующих порталах: «Российская электронная школа», «Учи.ру», «Дневник.ру», «Я класс», «Кванториум», «IT-cube» и т.д.
Начальник отдела образования, физической культуры и спорта администрации Гумбетовского района Рамазан Магомедов, комментируя нашему сетевому изданию переход школ на дистанционную форму обучения в период режима самоизоляции, отметил, что в нынешних условиях необходимо дать детям знания в полном объеме, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.