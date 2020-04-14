В связи с указанными ограничениями в школах организована реализация занятий по программам общего образования, дополнительного образования и программам внеурочной деятельности дистанционно согласно актуальному расписанию, с учетом требований норм СанПина. ⠀
Все дети, независимо от имеющихся технических возможностей, должны быть охвачены обучением. Если у ребёнка есть или возникнут технические проблемы при обучении в выбранном школой формате, будут отрабатываться другие варианты. Учитель может использовать, например, мессенджеры (WhatsApp, Viber) и электронную почту, если у ученика нет возможности присоединиться к образовательной платформе. Если проблемы возникнут с интернетом, обычная телефонная связь может использоваться для индивидуальных консультаций.
Благодаря обратной связи от родителей, детей и педагогов процесс внедрения дистанционного обучения будет постоянно совершенствоваться.