Дистанционное обучение в Акушинском районе

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», Указом №17 от 18 марта 2020 года Главы Республики Дагестан «О введении режима повышенной готовности», а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения во всех образовательных учреждениях Акушинского района введены в период с 19 марта по 30 апреля 2020 г., ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска обучающихся и их родителей.

В связи с указанными ограничениями в школах организована реализация занятий по программам общего образования, дополнительного образования и программам внеурочной деятельности дистанционно согласно актуальному расписанию, с учетом требований норм СанПина. ⠀

Все дети, независимо от имеющихся технических возможностей, должны быть охвачены обучением. Если у ребёнка есть или возникнут технические проблемы при обучении в выбранном школой формате, будут отрабатываться другие варианты. Учитель может использовать, например, мессенджеры (WhatsApp, Viber) и электронную почту, если у ученика нет возможности присоединиться к образовательной платформе. Если проблемы возникнут с интернетом, обычная телефонная связь может использоваться для индивидуальных консультаций.

Благодаря обратной связи от родителей, детей и педагогов процесс внедрения дистанционного обучения будет постоянно совершенствоваться.