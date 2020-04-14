Дистанционное обучение в условиях горного Дагестана
- Автор Мадина
- 14 апреля, 2020. Вторник 14:07
Сегодня по всей стране школы переведены на дистанционное обучение в связи с распространением коронавирусной инфекции, в том числе и в Дагестане. Такая форма обучения без проблем проходит в городах и низменных районах республики, где Интернет хорошо работает. А вот в горных селах, где из-за плохих погодных условий часто отключается свет и слабый Интернет, не обходится без проблем, пишет сетевое издание газеты "Нур".
Мы попросили директора школы одного из самых высокогорных сел Дагестана, Цахура, Абдулгамида Гаджиева рассказать, как у них налажен процесс дистанционного обучения и какая ведется работа по борьбе с коронавирусом в условиях гор.
По его словам, МКОУ "Цахурская СОШ " согласно изданному им приказу работает в дистанционном режиме с 6 апреля 2020 года. Назначен ответственный за удаленное взаимодействие в условиях организации обучения с помощью дистанционных технологий. Каждому классному руководителю поручено отвечать за такой вид обучения в его классе.
"Формируем расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждому предмету, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение рабочего времени проведения урока до 30 мин. Информируем обучающихся и их родителей о реализации программ, знакомим с расписанием занятий и графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам", - подчеркнул директор школы.
К сожалению, отметил собеседник, в горах часто отключается свет и возникают проблемы с и так слабым Интернетом. Когда свет бывает, пользуемся сотовой связью и дистанционное обучение иногда проходит в режиме телефонной связи.
Что касается дезинфекционных мероприятий, а также разъяснительной работы с учащимися и их родителями об опасности, которая исходит от коронавируса, то в этом плане нами на постоянной основе ведется работа.
В школе с участием заведующего Цахурской амбулаторией Незиром Курбановым проведены дезинфекционные работы, а классные руководители систематически проводят разъяснительные беседы с учениками в дистанционной форме о соблюдении гигиены дома и необходимости нахождения в самоизоляции. К этой проблеме мы относимся очень серьезно, т.е.строго соблюдаем режим самоизоляции, заключил Абдулгамид Гаджиев.
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