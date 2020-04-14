ЗАМАНА - В Кайтагском районе школьники поддержали флешмоб #Ятренируюсьдома

В Кайтагском районе школьники поддержали флешмоб #Ятренируюсьдома

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14 апреля, 2020. Вторник 14:01
В Кайтагском районе школьники поддержали флешмоб #Ятренируюсьдома

В районе школьники поддержали флешмоб #Ятренируюсьдома, сообщили информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.

В Кайтагском районе школьники поддержали флешмоб #Ятренируюсьдома
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Домашние тренировки – это одно из популярных занятий у школьников в период самоизоляции. Наряду с чтением художественной литературы, рукоделием, занятием музыкой, домашний спорт набирает обороты среди молодежи. Изолированная жизнь маленьких спортсменов такая же насыщенная, как и обычная. Они проводят полноценные тренировки дома и при этом не забывают мыть руки.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов поддержал идею маленьких спортсменов и отметил, что домашние тренировки помогают оставаться в хорошей физической форме, не терять навыки, полученные в спортивной школе под руководством тренера.

«К сожалению, в условиях самоизоляции ребята не имеют возможности посещать спортивные секции, участвовать в соревнованиях. Но это не означает, что нужно сидеть, сложа руки и ничего не делать. Есть множество способов не скучать дома, один из них – это спорт. Сейчас у школьников есть много времени, чтобы работать над собой, совершенствоваться физически и умственно. Но самое главное – это остаться здоровым, поэтому оставайтесь дома», – добавил Алим Темирбулатов

 

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