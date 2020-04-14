ЗАМАНА - Власти Казбековского района закрыли все туристические объекты

Власти Казбековского района закрыли все туристические объекты

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14 апреля, 2020. Вторник 13:58
Власти Казбековского района закрыли все туристические объекты

13 апреля Гаджимурад Мусаев – глава Казбековского района РД, Гирисхан Гирисханов – председатель Собрания района, а также главы нескольких сёл данного района обратились к населению с призывом строго соблюдать режим самоизоляции для победы над COVID-19. Информация об этом имеется на сайте сетевого издания «Салатавия».

Власти Казбековского района закрыли все туристические объекты
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Выступая с речью, Г. Мусаев подчеркнул, что ко всем туристическим объектам на территории Казбековского района доступ будет ограничен на период действия режима повышенной готовности.

Из сказанного главою района следует, что вести строгий контроль режима на туристических объектах будут сотрудники ОМВД.

Главы сёл обратили пристальное внимание жителей на недопустимость нахождения детей на улицах; также они призвали население заняться работами на приусадебных участках и не покидать пределов родного дома.

 

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