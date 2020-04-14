Выступая с речью, Г. Мусаев подчеркнул, что ко всем туристическим объектам на территории Казбековского района доступ будет ограничен на период действия режима повышенной готовности.
Из сказанного главою района следует, что вести строгий контроль режима на туристических объектах будут сотрудники ОМВД.
Главы сёл обратили пристальное внимание жителей на недопустимость нахождения детей на улицах; также они призвали население заняться работами на приусадебных участках и не покидать пределов родного дома.