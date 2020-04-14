Волонтеры Избербаша раздают нуждающимся семьям продуктовые наборы

Несколько дней назад в Избербаше стартовала акция, в рамках которой избербашские волонтеры раздают продуктовые наборы нуждающимся семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Избербаша.

Напомним, при Молодёжном совете Избербаша по поручению главы города Магомеда Исакова был создан фонд поддержки малоимущих семей на время самоизоляции.

В первый же день всю свою месячную зарплату нуждающимся направил глава города. Его примеру последовали депутаты Собрания депутатов, общественные деятели, предприниматели города, перечислив на счёт фонда денежные средства и доставив продукты питания.

Работу по сбору продуктов и их доставке взяли на себя местные волонтеры. «Мы принимаем заявки, закупаем продукты и расфасовываем их. Списки нуждающихся формируются на основании данных предоставленных социальными службами города и после звонков, поступающих к нам непосредственно от людей. Мы собираем данные относительно состава семьи, наличия инвалидности и финансового положения. В первую очередь помогаем тем, кто в это время оказался в сложной жизненной ситуации.

Вчера мы доставили нуждающимся людям 23 продуктовых набора, а сегодня – еще 10», – сообщили в фонде поддержки малоимущих семей.

Продуктовый набор состоит из следующих позиций: хлеб, растительное масло, гречка, рис, мука, сахар, чай и соль.

Волонтеры также отметили, что от людей поступает очень много телефонных звонков с просьбой о помощи. Нуждающихся так много, что телефон не умолкает поздно ночью, причем звонят даже из других городов. Добровольцы очень просят горожан обращаться в фонд с заявками в период с 10 утра до 9 вечера. Если кто-то не может дозвониться, значит, оператор фонда уже с кем-то разговаривает.

Организаторы фонда признают, что в акции хотят принять участие все больше и больше людей. «Помогает, кто чем может. Так, например, предприниматель города предоставил нам на безвозмездной основе 50 килограммов гречки. Один из собственников магазина, расположенного на углу Докучаева и Мичурина, отдал свой товар по закупочной цене, а некоторые товары в большом количестве вовсе вручил нам безвозмездно. Депутат Собрания депутатов города выделил от себя для нуждающихся 27 ящиков помидоров. Большое спасибо таким людям!

Также хотим поблагодарить руководство супермаркета «Норма» за предоставленные продукты питания по закупочным ценам. Выражаем благодарность каждому неравнодушному за материальную помощь и добровольческую деятельность. После встреч с вами наша уверенность в том, что мы на правильном пути, возрастает многократно», – благодарят волонтеры.