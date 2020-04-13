Заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан в режиме видео-конференц-связи провел сегодня, 13 апреля, Председатель Правительства РД Артём Здунов.



Первым с докладом в рамках ВКС выступил руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов.

По его словам, на сегодняшний день первично зарегистрировано 149 случаев положительных реакций на новую коронавирусную инфекцию, подтверждено Москвой 84 случая, в 14 случаях диагноз снят. «Но по тем же 14 случаям мы продолжаем наблюдение в связи с тем, что необходимо провести подтверждение и получить два отрицательных результата, прежде чем их снимать с наблюдения», - подчеркнул руководитель ведомства.

По возрастному составу, как отметил докладчик, имеется определенное соотношение: «20% у нас это лица старше 60 лет, значит, наши действия по ограждению их от контакта дают определенный положительный эффект. Детский возраст порядка 10-15% и основная часть 60-65% - это люди в возрасте от 20-60 лет».

Далее Николай Павлов проинформировал участников заседания о наращивании количества исследований порядка в 5 раз: «Нами расширяется проведение объема лабораторных инструментальных исследований, проведение тестирования на диагностику на новую коронавирусную инфекцию. Сейчас работают три лаборатории в медицинских организациях: Республиканский центр инфекционных болезней, Республиканский диагностический центр и Диагностический центр города Махачкалы.

Также работают лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ФКУЗ «Дагестанская противочумная станция». Количество исследований постоянно наращиваем.

Если мы две недели назад имели 120-130 исследований в сутки, то на сегодняшний день за истекшие сутки было проведено 743 исследования».

Завершая свой доклад, руководитель Роспотребнадзора РД обратился к главам ГО и МО. Он указал на необходимость наращивать объём профилактических мероприятий, обрабатывать территории: «У нас имеются очаги. Вы знаете очаги, знаете контакты, все дома, все прилегающие территории, где они находятся, должны обрабатываться в ежедневном порядке. Если мы будем эти мероприятия выполнять, то риск заболевания соседей и иных людей снижается в десятки раз, все зависит от наших действий».

Также он обратил внимание на то, что Управлением Роспотребнадзора вынесено предписание в отношении компаний, которые занимаются сбором и сортировкой мусора на территории Махачкалы и ряда районов, о прекращении сортировки на период особого режима, им можно заниматься только утилизацией и сбором.

Артём Здунов уточнил, имеют ли место факты уклонения человека от постановления Роспотребнадзора, когда при наличии постановления о самоизоляции на четырнадцать дней, человек все равно идет и потенциально заражает других.

Заместитель министра - начальник полиции МВД по РД Дмитрий Гутыря сообщил: «Мы работаем в тесной связи с Роспотребнадзором. За прошедшие сутки в рамках оказания помощи мы получили 177 постановлений лицам, в отношении которых принято решение о самоизоляции. За нарушение условий самоизоляции нарастающим итогом на сегодняшний день привлечено к ответственности 18 человек, которые должны согласно постановлению Роспотребнадзора находиться дома».

В свою очередь министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов констатировал, что случаи заболевания зарегистрированы в 7 городах и 11 районах республики. «При этом хочу подчеркнуть, что мы провели мониторинг. В этом году, по сравнению с первым кварталом прошлого, выросло число пациентов с пневмонией - на 137 случаев. Вначале этого месяца наметился спад заболеваемости, который продолжался до 6 числа и вот сейчас снова идет рост. Порядка 20% с положительным первичным результатом – это люди старшего поколения. Именно у лиц пожилого возраста чаще встречаются осложнения, тяжёлые формы пневмонии, в связи с чем хочу призвать всех, кто вынужден выходить из дома на работу или посещать общественные места, по возможности меньше контактировать со старшим поколением. Поддерживайте с ними связь по телефону и скайпу. После посещения общественных мест мы неосознанно ставим под удар наших родителей, бабушек, дедушек. Сегодня 12 заболевших находится в реанимационном блоке, в основном – это люди старше 65 лет, есть и те, кому за 40, но имеющие хронические заболевания, и самому младшему - десять месяцев. За всеми пациентами установлено круглосуточное медицинское наблюдение», - заключил министр.

В ходе заседания оперативного штаба также был рассмотрен вопрос о принимаемых мерах по обеспечению средствами индивидуальной защиты, порядке их распределения и представления соответствующей отчетности.