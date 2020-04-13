Я, как и все внимательно слежу за новостями в мире, России и Дагестане по поводу нависшей над миром беды - коронавирусной инфекции. Каждый раз, слушая Президента страны В. Путина, Главы РД Васильева, убеждаюсь, что коронавирусная инфекция носит масштабный характер.
Постоянно слежу за новостями районного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под руководством главы МР " Табасаранский район" Магомеда Курбанова.
Понимаю,что обстановка очень серьезная и требует отвественного подхода к данному вопросу каждого сознательного гражданина района. Необходимо соблюдать режим самоизоляции, оставаться дома и занять себя приятными хлопотами. Быть рядом с семьёй, провести побольше времени с детьми. Оставаясь дома, каждый из нас сможет остановить цепочку распространения вирусного заболевания.
Ведущие психологи и медики предлагают нам не паниковать, а найти выход из сложившейся положения. Стресс и страх, связанные с коронавирусом, могут снизить наш иммунитет.
Поэтому очень важно следить за новостями на официальных сайтах Минздрава, которые выдают достоверную информацию.
Сегодня от ответственности каждого гражданина республики зависит судьба близких и родных. Прошу вас отнестись серьезно к этому заболеванию, соблюдать режим самоизоляции, прислушиваться к советам медиков, соблюдать правила личной гигиены. Оставаясь дома, каждый из нас сможет внести свой маленький вклад в борьбе с коронавирусом.
Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! Оставайтесь дома!
Выражаю огромную благодарность всем врачам, которые сегодня оказались лицом к лицу с этой страшной болезнью.