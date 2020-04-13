Айханум Рашидова призвала дагестанцев быть ответственными

Председатель Союза женщин Табасаранского района Айханум Рашидова обратилась к женщинам и матерям муниципального образования с призывом соблюдать меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Я, как и все внимательно слежу за новостями в мире, России и Дагестане по поводу нависшей над миром беды - коронавирусной инфекции. Каждый раз, слушая Президента страны В. Путина, Главы РД Васильева, убеждаюсь, что коронавирусная инфекция носит масштабный характер.

Постоянно слежу за новостями районного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под руководством главы МР " Табасаранский район" Магомеда Курбанова.

Понимаю,что обстановка очень серьезная и требует отвественного подхода к данному вопросу каждого сознательного гражданина района. Необходимо соблюдать режим самоизоляции, оставаться дома и занять себя приятными хлопотами. Быть рядом с семьёй, провести побольше времени с детьми. Оставаясь дома, каждый из нас сможет остановить цепочку распространения вирусного заболевания.

Ведущие психологи и медики предлагают нам не паниковать, а найти выход из сложившейся положения. Стресс и страх, связанные с коронавирусом, могут снизить наш иммунитет.

Поэтому очень важно следить за новостями на официальных сайтах Минздрава, которые выдают достоверную информацию.

Сегодня от ответственности каждого гражданина республики зависит судьба близких и родных. Прошу вас отнестись серьезно к этому заболеванию, соблюдать режим самоизоляции, прислушиваться к советам медиков, соблюдать правила личной гигиены. Оставаясь дома, каждый из нас сможет внести свой маленький вклад в борьбе с коронавирусом.

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! Оставайтесь дома!

Выражаю огромную благодарность всем врачам, которые сегодня оказались лицом к лицу с этой страшной болезнью.