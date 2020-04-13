Уважаемые дагестанцы!

Обращаюсь к вам из Санкт-Петербурга, где ситуация с коронавирусной инфекцией - одна из самых сложных в стране. Я каждый день, в конце каждого урока, который веду дистанционным способом, повторяю своим студентам, чтобы берегли себя, ни в коем случае не выходили на улицу. Береженного бог бережет.

Я позвонила всем родственникам, знакомым, призывая их не выходить на улицу. У меня, например магазин расположен возле дома, но я не выхожу, даже хлеб начала печь дома.

Но моя семья вынуждена выходить на работу. Честно вам скажу, я очень переживаю за своих детей и мужа. Они у меня все врачи и вынуждены находиться на работе, их вызывают. У них работа такая – спасать людей. Мой муж работает на кафедре хирургии, в Александровской больнице города Санкт-Петербурга. Он доктор медицинских наук, читает лекции аспирантам, научный руководитель многих аспирантов и докторантов. Всем известно, эта больница сейчас на карантине. Вот уже вторую неделю больница закрыта, люди не могут выйти. Мы знаем многих врачей и аспирантов этой больницы, со многими дружим.

Мне очень жалко людей, которые заболели, врачей, которых круглосуточно работают, даже не могут домой пойти. Больше всего конечно, подвержено старшее поколение. Мне скоро будет 65 лет, поэтому мои дочки каждый день, каждый час звонят и беспокоятся за мое здоровье.

Я в прошлую пятницу приготовила около 10 штук табасаранских чуду и большую кастрюлю жегетме (азербайджанское блюдо в виде соуса с мясом и овошами) и вместе с мужем поехала в Александровскую больницу угостить медперсонал. Но на территорию больницы никого не пускали. Муж по телефону позвонил знакомым врачам, которые находятся в круглосуточном режиме в больнице и попросил, чтоб кто-нибудь спустился. Пришла медсестра в скафандре. Она от удивления спрашивает: Господи боже мой, что это? Я сказала у нас так принято - это садака. Пусть все будут здоровы.

После больницы я все дезенфицировала. Вирус боится высокой температуры. Поэтому после улицы надо обувь обрабатывать кипятком, особенно подошвы. Но обычные люди не понимают всей сложности и опасности данной ситуации, что надо сидеть дома. Просто дома сидеть. Я понимаю, надо сходить в мечеть, надо в магазин. Но сейчас очень опасно. Я, например, дома делаю намаз и читаю все аяты.

Мои близкие и родные далеко. Моя республика Дагестан далеко. Я всем жителям республики желаю здоровья. Берегите себя. Всех призываю именно сейчас остерегаться контактов, не надо ходить ни в мечеть, ни на похороны, ни на свадьбы. Эта зараза не видна, она так подкрадывается, что вы даже не заметите, что заразились. Сразу поднимается температура и сразу переходит в пневмонию. Несмотря ни на что, надо соблюдать гигиену.

Несколько раз в день проветривайте квартиру, делайте влажную уборку с добавлением любого антисептика. Нельзя здороваться рукопожатием. Воздержитесь от этого. Купите наше настоящее хозяйственное мыло. Хорошенько этим мылом мойте руки и лицо несколько раз. Берегите своих детей, имейте терпение и сидите дома.

Я своему народу желаю беречь себя и соблюдать чистоту. Будем надеяться, что эта зараза в скором времени оставит нас и исчезнет также, как и появилась.