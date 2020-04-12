Кому и Когда начнут выплачивать пособия от 3 до 7 лет и какая сумма этого пособия?

ВОПРОС: Кому и Когда начнут выплачивать пособия от 3 до 7 лет и какая сумма этого пособия? ОТВЕТ: Пособия на детей в возрасте от 3 до7 лет получат семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума (10 043).

Размер пособия составляет 5 059,50 рублей, что соответствует половине прожиточного минимума за 2 квартал 2019 года.

В настоящее время проводится работа по обеспечению граждан возможностью оформления пособия, в том числе в электронном виде с использованием портала «Госуслуги», начало приема заявлений о назначении пособий предусмотрено не позднее 1 июня 2020 года. ВОПРОС: Кому выплачивается 5 тысяч рублей рассчитанных на детей до трех лет, о которых было упомянуто В.В.Путиным в своем обращении 25 марта?

ОТВЕТ: Данный вопрос не находится в ведении Министерства труда , а относится к компетенции отделения Пенсионного фонда РФ по РД в связи с тем, что 5 тысяч рублей будут выплачиваться семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал. ВОПРОС: Продлеваются ли пособия на первенца автоматически, если нет возможности пройти перерегистрацию в соцзащите? ОТВЕТ: Федеральным законом "Об особенностях осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка" предусмотрено, что в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года гражданам с детьми, достигшими в этот период 1 или 2 лет, которым ранее в соответствии с Законом № 418-ФЗ была назначена ежемесячная выплата, она продлевается без подачи заявления и необходимых документов.