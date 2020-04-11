Дагестан обеспечил мигрантов всем необходимым для временного проживания

Люди со всех концов России, не зная озакрытии российско-азербайджанской границы, стекаются к пункту пропуска «Яраг-Казмаляр» Магарамкентскогорайона. И это на фоне заявлений в социальных сетях и средствах массовой информации о том, что Азербайджан на определенный промежуток времени закрыл въезд.

Власти района предоставили всем жителям соседней страны, оставшимся в неудобной и непредвиденной ситуации, все условия. Людей разместили в мечети, ежедневно здесь по указанию районных властей проводится дезинфекция, доставляется горячее питание и выдаются индивидуальные средства гигиены, власти района обеспокоены эпидемиологической ситуацией.

Накануне, 10 апреля, глава района Фарид Ахмедов в очередной раз посетил место размещения приезжих граждан, пообщался с ними, объяснил ситуацию и призвал не нарушать общественный порядок, соблюдать санитарно-гигиенические правила. Для этого им были розданы все необходимые средства.

Представитель регионального Пограничного Управления ФСБ России по Республике Дагестан прокомментировал, что ранее граждане Республики Азербайджан беспрепятственно пересекали границу в установленные иностранной стороной временные рамки.

Ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции два из трех действующих пограничных пункта пропуска на российско-азербайджанской границе «Тагиркент-Казмаляр» и «Ново-Филя» были закрыты 18 марта. Позднее был закрыт и третий пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Ограничение продлится до 20 апреля. При этом международное автомобильное сообщение, которое занимаются перевозкой товаров, разрешено.

Такое решение принято азербайджанской стороной. Свое решение они объясняют тем, что на их территории накануне, 10 апреля, от коронавируса скончался 60-летний пациент – гражданин Азербайджана, у него был отек легких и дыхательная недостаточность.

Как сообщает Оперативный штаб при кабинете министров, за сутки (10 апреля) зарегистрировано в Азербайджане 65 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 991, 159 пациентов излечились, 10 – скончались.

Вместе с тем, Россия также ввела временные ограничения для въезд иностранных граждан, исключением является только дипломаты и работники консульских служб, члены официальных делегаций и непосредственно граждане России и постоянно проживающие на территории страны.