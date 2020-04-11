В целях сдержать негативные эффекты для граждан и бизнеса Банк России готов задействовать дополнительные инструменты, если это будет необходимо, подчеркивают в регуляторе.

Гражданин, у которого возникли сложности с платежами по кредитам или займам из-за сокращения доходов, прежде всего, должен сообщить об этом своим кредиторам и запросить вариант реструктуризации задолженности. В свою очередь кредитор может попросить заемщика представить подтверждающие документы. Лучше всего подготовить их заранее, чтобы они были под рукой во время разговора с банком.

При этом Банк России рекомендует по возможности общаться по телефону call-центра кредитора или онлайн, в том числе через личные кабинеты или электронную почту.

Важно понимать, что в нынешней ситуации банки сами достаточно активно идут навстречу гражданам, реструктурируя кредиты по их заявлениям: перенося сроки платежа, снижая его размер, используя другие возможные меры, чтобы сделать выплаты посильными и поддержать клиента.

Скорее всего, банк предложит свой вариант реструктуризации, который поможет заемщику пережить сложные времена. Соответствующие рекомендации кредиторам уже даны. При этом банки и микрофинансовые институты подходят к каждому заемщику индивидуально, оценивая его способность проводить выплаты с учетом снижения доходов. Банк России в свою очередь ведет мониторинг того, как исполняются его рекомендации в этой части.

Если вариант реструктуризации задолженности кредитором не предложен или предложен, но он вас не устраивает, и даже после проведения дополнительных переговоров не удалось достичь приемлемого решения, Банк России рекомендует воспользоваться положениями нового закона о кредитных каникулах.

В соответствии с законом граждане могут подать требование о предоставлении льготного периода по платежам (кредитные каникулы), если их доходы за месяц, предшествующий дате подачи заявления, снизились не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. За кредитными каникулами можно обратиться также, если размер взятого кредита не превышает установленной Правительством РФ максимальной суммы.

При этом гражданину нужно помнить, что отсрочкой можно воспользоваться только один раз (обратившись к кредитору в любой день до 30 сентября 2020 года) и что по окончании кредитных каникул необходимо будет вернуться к регулярным выплатам по новому графику, рассчитанному кредитором.

Обращаем внимание, что предлагаемая форма реструктуризации задолженности прежде всего направлена на наиболее нуждающиеся слои населения. Если гражданин в состоянии обслуживать долги, стоит поберечь свое право на кредитные каникулы для ситуации, когда они действительно станут необходимыми.

Чрезвычайно важно довести до кредиторов (банка, МФО, КПК) максимально полную информацию о ваших доходах в прошлом году и уровне снижения дохода за месяц, предшествующий подаче заявления, а также оперативно предоставить кредитору запрошенные документы.

Документами, подтверждающими снижение дохода, могут быть не только справка из налоговой инспекции, но и справка о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист и другие документы. Если гражданин не понимает, какие именно документы ожидает кредитор, стоит обратиться с этим вопросом к самому кредитору.

При расчете среднемесячного дохода за 2019 год следует внимательно ознакомиться с постановлением Правительства РФ, в котором подробно описано, какие виды доходов и в каком порядке включаются в расчет.

Подтверждающие документы могут быть направлены заемщиком кредитору в течение 90 дней после подачи заявления. Необходимо быть предельно внимательным, оценивая, насколько заемщик соответствует критериям закона и может рассчитывать на кредитные каникулы. Если человеку сложно самостоятельно оценить свои шансы, стоит проконсультироваться у своего кредитора до подачи требования об отсрочке.

Иногда банк может самостоятельно оценить, насколько заемщик соответствует критерию снижения дохода. Например, если банк ведет зарплатный проект предприятия, где работает заемщик, он может увидеть, что его доход не снизился на 30% в прошлом месяце по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. В таком случае Банк России рекомендует кредитору сразу связаться с заемщиком и предупредить, что требование о кредитных каникулах выполнено не будет, чтобы у человека впоследствии не появились просрочка по кредиту, пени, штрафы и испорченная кредитная история.

Необходимо постараться собрать запрошенные кредитором документы дистанционно как можно быстрее, не дожидаясь окончания 90-дневного периода. Такие длинные сроки предусмотрены в первую очередь для тех людей, кто из-за болезни или ограничительных мер не может собрать и подать документы сразу, одновременно с заявлением. Следует помнить, что если человек ошибся, считая, что имеет право на отсрочку платежей, кредитор сможет быстрее зафиксировать ошибку, и тогда размер просроченных платежей и штрафов будет тем меньше, чем раньше заемщик отправит документы.

Если заемщик воспользовался правом на кредитные каникулы по новому закону, это не ограничивает его право на отсрочку по платежам в соответствии с законом об ипотечных каникулах, принятым в 2019 году, и наоборот.