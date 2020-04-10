Вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства и взаимодействия с банковским сектором обсудил сегодня, 10 апреля, Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов с руководителями банков на совещании в режиме видео-конференц-связи.



В нем приняли участие Первый вице-премьер Гаджимагомед Гусейнов, начальник Организационно-проектного управления Администрации Главы и Правительства РД Арсен Рустамов, руководители ряда министерств и ведомств.

Были заслушаны представители бизнес сообщества, которые сообщили о том, что недостаточно отлажен механизм предоставления банками льготных кредитных ресурсов в сложившейся экономической ситуации.

Также на совещании выступил Министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев.

Он напомнил участникам совещания о Постановлении Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Глава ведомства подчеркнул, что в утверждённый перечень отраслей не внесены региональные операторы по сбору ТКО, хотя их работа напрямую связана с обеспечением санитарных норм в городах и районах.

В этой связи Артём Здунов поручил подготовить соответствующие проекты обращений в федеральный орган исполнительной власти.

Кроме того, руководителям региональных отделений банков указал на необходимость перестроиться на реалии настоящего времени и реагировать на происходящие изменения, в оперативном режиме взаимодействуя с головными офисами для получения разъяснений по реализации Постановлений Правительства РФ в части оказания поддержки населения и бизнес сообщества.

Агентству по предпринимательству и инвестициям РД поручено оказать содействие предпринимателям в организации взаимодействия с банковским сектором.

Решение данных вопросов будет находиться на контроле Правительства Дагестана.