Меры направлены на достижение трех целей: обеспечение финансовой стабильности, устойчивости секторов и отраслей экономики и поддержку регионов и населения. В целом речь идет о поддержании ликвидности банковского сектора, мониторинге состояния приоритетных отраслей и системообразующих предприятий, регуляторных послаблениях, снижающих рисках, связанных с долговой нагрузкой компаний и граждан.

Полный экономический эффект от происходящих событий на настоящий момент не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости.

Тему затронул в своем мартовском обращении к россиянам Владимир Путин, подчеркнувший, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно, предложив предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Возможно, что в зависимости от того, как будет меняться ситуация, будут пересматриваться и соответствующие меры.

О том, кто и при каких обстоятельствах сегодня может воспользоваться кредитными каникулами, в интервью «ДП» рассказал управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Дагестан Южного ГУ Банка России Владимир Черний.

– Ипотечные каникулы – это по сути беспроцентная отсрочка платежей по ипотеке на срок в полгода, предоставляемая банком по требованию заемщика. Закон предполагает установку льготного периода – до шести месяцев, – во время которого заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, сможет либо вообще не платить по ипотечному кредиту, либо уменьшить по нему выплаты. Для этого ему нужно будет обратиться с заявлением в свой банк-кредитор. Если человек сам не определит длительность льготного периода, то он автоматически назначается на максимальный срок – полгода.

– Есть ли какие-то ограничения, препятствующие подаче такого обращения?

– Есть. Дело в том, что попросить об ипотечных каникулах можно только один раз за время действия одного договора. При этом на них нельзя претендовать, если вы уже реструктуризировали ипотеку в своем или другом банке. Также жилье по ипотечному договору должно быть единственным у заемщика. Тогда в течение всего срока каникул не допускается обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог единственное жилье не могут изъять.

Кроме того, редакция закона ограничивает максимальный размер кредита, по которому можно будет претендовать на каникулы. Он не должен превышать 15 млн рублей. То есть из-под действия нормы вывели роскошное жилье. В будущем Правительство России сможет определять лимиты с учетом региональных особенностей.

Ипотечные каникулы – это по сути беспроцентная отсрочка платежей по ипотеке, предоставляемая банком по требованию заемщика. Закон предполагает установку льготного периода – до шести месяцев

– Что подразумевается под трудной жизненной ситуацией (если не учитывать текущую проблему с вирусом)?

– Давайте поясним языком законодателей. В список входят безработица – в этом случае нужно официально зарегистрироваться в качестве безработного в службе занятости; инвалидность – первой или второй группы; увеличение числа иждивенцев, которых обеспечивает заемщик (под этот пункт подпадают и семьи, ждущие ребенка). При этом размер среднемесячных выплат по кредиту должен превышать 40% среднемесячного дохода; временная нетрудоспособность – дольше двух месяцев; снижение семейного дохода на 30% и больше. При этом размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 50% от среднемесячного дохода.

– Как поменяется график платежей после окончания льготного периода?

– Если банк согласится отправить заемщика на каникулы, то во время льготного периода он должен направить ему уточненный график платежей. То же самое кредитная организация должна сделать, если заемщик решит прекратить действие льготного периода. Сделать это можно в любой момент. Сразу после окончания льготного периода заемщик платит по первоначальным условиям договора. А все платежи, которые он отложил, переносятся на самый конец выплат. Общий срок кредита, соответственно, увеличивается на время льготного периода. Впрочем, возможность досрочного погашения никто не отменял.

– С чем может быть связан отказ в ипотечных каникулах?

– Основная причина отказов – несоблюдение требований закона об ипотечных каникулах. Например, заявитель не смог подтвердить, что он находится в трудной жизненной ситуации, предмет залога не соответствовал требованиям закона (не единственное жилье, нежилая недвижимость) или размер взятого кредита превысил максимальный.

Иные причины, на которые приходится примерно треть отказов – отсутствие необходимых документов, существенная просрочка или судебный спор о взыскании, отказ самого заёмщика от требования, смерть заемщика и необходимость оформления правопреемства.

Напоминаю, что для обращения с требованием о предоставлении ипотечных каникул одновременно должны быть соблюдены определенные условия: предметом ипотеки должно являться единственное пригодное для постоянного проживания заемщика жильё (как объект недвижимости либо как объект долевого строительства); размер кредита (займа) не превышает 15 млн рублей; по кредитному договору (договору займа) каникулы ранее не предоставлялись, заемщик оказался в трудной жизненной ситуации после получения кредита.

P.S. Буквально сегодня стало известно, что в условиях снижения деловой активности заемщики – физические лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут воспользоваться кредитными каникулами, позволяющими отложить платежи по кредитам на срок до 6 месяцев. Как сообщает пресс-служба Банка России, Госдума 1 апреля 2020 года приняла соответствующий закон. Банк России предоставил банкам возможность не увеличивать резервы по заемщикам, у которых ухудшилось финансовое положение на фоне пандемии, а также по реструктурированным кредитам.

Дополнительно в целях поддержки ипотеки приняты следующие решения. Для компенсации потенциальных убытков кредитных организаций, связанных с временным снижением процентных доходов, и поддержки ипотечного кредитования Банк России в соответствии с контрциклическим подходом проведения макропруденциальной политики отменяет надбавки к коэффициентам риска по выданным до 1 апреля 2020 года ипотечным кредитам. Эта мера позволит банкам абсорбировать убытки по кредитам на сумму свыше 100 млрд рублей, исключив негативные последствия для соблюдения нормативов достаточности капитала, и будет способствовать росту ипотечного кредитования.

На постоянной основе будет выделен отдельный пятипроцентный лимит на инвестирование средств пенсионных накоплений в облигации с ипотечным покрытием. Одновременно такие облигации будут исключены из десятипроцентного лимита на инвестирование в отдельные активы с дополнительным уровнем риска. Аналогичные изменения будут внесены в новые требования к размещению средств пенсионных резервов.