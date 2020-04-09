ЗАМАНА - Перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239

Перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239

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09 апреля, 2020. Четверг 12:19
Перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239

Перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239

Перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239
Информация

1. Организации общественного питания, осуществляющие обслуживание на вынос, без посещения гражданами помещений таких организаций, доставку заказов, а также осуществляющие организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 (далее − Указ Президента Российской Федерации), при условии нахождения объектов общественного питания на территории указанных организаций.

2. Организации, осуществляющие выполнение дистанционных заказов потребителей продовольственных и (или) непродовольственных товаров (в том числе пункты выдачи заказов интернет-магазинов, службы доставки заказов) и оказание услуг по их перевозке (погрузке), доставке и хранению.

3. Организации, осуществляющие оптовую и розничную продажу медицинских и оптико-офтальмологических изделий (оборудования) в том числе дистанционным способом.

4. Оптово-распределительные центры, осуществляющие хранение и продажу продуктов питания, товаров первой необходимости, формирование товарных запасов сельскохозяйственной продукции и продовольствия на будущие периоды.

5. Организации − производители оборудования для пищевой промыш-ленности, переработки молока и молочной продукции.

6. Организации, производящие оборудование, в том числе компьютерное, электронное и оптическое, кабельную продукцию, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, товары, сопутствующие товародвижению (упаковку, этикетку, ценники, кассовую ленту и т.д.).

7. Организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, и обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей.

8. Средства массовой информации.

9. Организации, осуществляющие производство и распространение печатной продукции.

10. Организации розничной торговли, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов). 

11. Организации, осуществляющие медицинский осмотр и оформление личных медицинских книжек для работников, которым в соответствии с законодательством требуется оформление личных медицинских книжек и деятельность которых связана с производством, транспортировкой, переработкой, хранением, реализацией продуктов питания.

12. Организации, осуществляющие полиграфическую деятельность.

13. Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, в том числе по строительству, ремонту, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей, включая поставщиков и производителей материалов, оборудования для нужд дорожного хозяйства.

14. Организации, осуществляющие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, в том числе судов рыбопромыслового флота, а также продажу запасных частей для транспортных средств.

15. Организации, осуществляющие перевозку и продажу горюче-смазочных материалов, включая сжиженный и компримированный газ.

16. Организации, осуществляющие деятельность по оказанию услуг моек самообслуживания и бесконтактных автомоек, в том числе обеспечивающих дезинфекционную обработку поверхностей автотранспортных средств.

17. Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, а также грузовые перевозки, в том числе автомобильного, железнодорожного, авиа- и морского сообщения, организации, использующие специализированную технику в области строительства.

18. Организации, осуществляющие деятельность по уборке и дезинфекции помещений, а также по предоставлению услуг прачечной, химической чистки, выполняющие государственные и (или) муниципальные контракты.

19. Организации, осуществляющие производство и реализацию средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

20. Организации, занятые в производстве, транспортировке и реализации энергетических ресурсов, в том числе оказывающие сбытовые услуги и поставку твердого топлива и баллонного газа населению.

21. Организации, оказывающие услуги по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных и промышленных отходов.

22. Организации жилищно-коммунального хозяйства и их аварийные службы (подразделения), а также организации, осуществляющие работы по техническому обслуживанию и проверке газо- и дымоходов, систем вентиляции в многоквартирных домах, дератизацию и дезинсекцию мест общего пользования, при наличии соответствующих договоров с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами. 

23. Строительные, ремонтные, сервисные организации, задействованные в строительстве, оснащении, переоснащении, оборудовании и ремонте магазинов, распределительных центров и иных объектов торговой инфраструктуры.

24. Организации, осуществляющие деятельность по уборке и ремонту дорог, парков и скверов, общественных территорий по государственным и муниципальным договорам (контрактам).

25. Организации, осуществляющие ремонтные услуги (сантехника, электрика, бытовая техника, обеспечение исправности коммунальной инфраструктуры, ремонт технологического оборудования).

26. Организации, включенные в перечень системообразующих организаций, имеющих республиканское значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Республике Дагестан.

27. Некоммерческая организация «Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

28. Организации, осуществляющие деятельность в сфере строительства (исключая индивидуальное жилищное строительство), строительные организации, выполняющие государственные и (или) муниципальные контракты, строительные организации, выполняющие строительно-монтажные и ремонтные работы на объектах федеральной, республиканской и (или) муниципальной собственности, строительные организации, работающие по договорам с некоммерческой организацией «Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

29. Строительные организации, осуществляющие деятельность по производству строительно-монтажных и ремонтных работ.

30. Организации, являющиеся заказчиками-застройщиками, проектные и экспертные организации, строительные лаборатории, осуществляющие деятельность в рамках реализации мероприятий государственных программ и национальных проектов.

31. Организации, осуществляющие деятельность по производству, поставке и продаже строительных материалов, конструкций, оборудования, изделий, а также индивидуальных средств защиты, необходимых для обеспечения производства работ строительных организаций.

32. Организации, осуществляющие геодезическую, картографическую и кадастровую деятельность, выполняющие государственные и (или) муниципальные контракты, либо являющиеся субподрядчиками по государственным и (или) муниципальным контрактам, а также организации, выполняющие геодезические и кадастровые работы в отношении объектов жизнеобеспечения населения республики. 

33. Организации, осуществляющие банковскую и микрофинансовую деятельность.

34. Частные лицензированные охранные организации.

35. Организации, включенные приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, а также иные организации, не включенные в указанный реестр и выполняющие работы в рамках государственного оборонного заказа и программ военно-технического сотрудничества.

36. Организации, оказывающие образовательные, финансовые, бухгалтерские и иные услуги дистанционным способом.

37. Юридические службы, осуществляющие совершение действий экстренного и неотложного характера.

38. Организации, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют органы исполнительной власти Республики Дагестан, по решению руководителя соответствующего органа исполнительной власти Республики Дагестан.

39. Организации социального обслуживания, социальной защиты и службы занятости.

40. Организации, осуществляющие производство, переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции, в том числе в сфере растениеводства, животноводства, рыбодобывающие организации, рыбоводные хозяйства. 

41. Организации, занятые на сезонных полевых работах.

42. Организации, осуществляющие продажу и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники (запасных частей) и оборудования, реализацию семян, саженцев, садово-огородного инвентаря, удобрений и средств защиты растений, ветеринарное сопровождение, в том числе производство, хранение, поставку и реализацию ветеринарных лекарственных средств, в целях обеспечения деятельности организаций.

43. Организации, осуществляющие производство обуви.

44. Промышленные предприятия, расположенные на территории муниципальных образований Республики Дагестан, при условии обеспечения доставки работников к месту работы и проживания (без использования общественного транспорта).

45. Союз «Торгово-промышленная палата Республики Дагестан» (в части оказания услуг по выдаче сертификатов происхождения товаров, заключений об обстоятельствах непреодолимой силы).

46. Организации, осуществляющие деятельность по предоставлению похоронных и ритуальных услуг.

47. Организации, осуществляющие страховую деятельность в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», а также выполнение обязательств в связи с наступлением страховых случаев по заключенным договорам страхования.

48. Организации, занимающиеся добычей общераспространенных полезных ископаемых.

49. Организации, осуществляющие деятельность в области ветеринарии.

50. Организации, оказывающие услуги по обращению (сбору, временному хранению, обезоруживанию, обезвреживанию, транспортированию) медицинских отходов.

51. Организации, осуществляющие нотариальную деятельность.

52. Организации, осуществляющие адвокатскую деятельность.

 

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