Руководитель Роспотребнадзора по РД Николай Павлов рассказал о путях распространения коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора по РД Николай Павлов рассказал о путях распространения коронавируса

- Николай Николаевич, расскажите о текущей ситуации в республике?

- В Республике Дагестан за период с 23 марта по 04 апреля 2020 г. зарегистрировано 25 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией лабораторно подтвержденных Референс центром в г. Москве. Еще 22 материала от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию направлены для подтверждения в Москву. В эпидемический процесс уже вовлечено 9 муниципальных районов и городских округов, это Махачкала, Каспийск, Хасавюрт, Южно-Сухокумск, Ботлихский, Кизлярский, Левашинский, Хасавюртовский, Сергокалинский районы.

- По предпринимаемым мерам видно, что ситуация контролируется, однако Вы обозначили, что уровень опасности распространения достаточно высок. Что это значит?

- Причинами распространения инфекции является высокая миграционная активность населения. За вышеуказанный период на территорию республики вернулось большое количество жителей Дагестана из стран, неблагополучных по новой короновирусной инфекции. Им вручены постановления о домашней изоляции. При обследовании данной категории граждан были выявлены как заболевшие, так и носители вируса. В ряде случаев они явились источниками формирования домашнего очага инфекции. Все они взяты под наблюдение медицинскими работниками. В очагах проводится все необходимые мероприятия для локализации и ликвидации очага и дальнейшего нераспространения вируса. Но есть подводная часть айсберга. Это жители республики, в том числе студенты, вахтовики, лица, которые должны находится в режиме самоизоляции, которые вернулись к себе на родину из других регионов, неблагополучных по COVID-19. Только за последнюю неделю через аэропорт в республику вернулось в порядке 7 000 чел. Нужно не забывать, что кроме аэропорта люди прибывают на железнодорожном и автомобильном транспорте. Данные группы людей, перемещающиеся внутри страны, не подлежат контролю и обследованию на инфицированность. И среди них могут быть и есть, как уже зарегистрировано, лица с признаками заболевания, а также бессимптомные носители. И эта категория самая опасная в плане передачи и распространения инфекционного процесса. Эти граждане должны были оставаться дома. Но они не оценили, всех рисков, которые несут своим близким.

- Какие рекомендации для предупреждения заболевания коронавирусом вы можете дать?

В рамках Указа Президента Российской Федерации жители должны находиться в режиме самоизоляции для социального разобщения и ограничения контактов. Однако предоставленные нерабочие дни воспринимаются населением как время для свободного перемещения и различных видов общения. Так как вирус COVID-19 передается преимущественно капельным путем и заболевание может протекать бессимптомно или в легкой форме, необходимо отказаться от посещения общественных мест с массовым скоплением людей. Любой из нас может быть носителем, не зная об этом. Важно понять, что, контактируя с людьми, Вы подвергаете большой опасности не только себя, но и своих близких. Пожалуйста, оставайтесь дома! Позаботьтесь о здоровье своих близких! Всем гражданам, а особенно лицам «группы риска» (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо оставаться дома, не выходить без крайней необходимости, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью по телефону. Желаю всем дагестанцам здоровья и долголетия!